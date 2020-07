El periodista Baby Etchecopar, acusó al conductor de " Siempre Noticias", Esteban Trebucq, de "incitar a la violencia" luego de entrevistar a una mujer por un hecho de inseguridad.

Etchecopar tomó parte de una nota del programa del Pelado, donde una Angélica aseguraba que tenía un machete a mano, y que sería capaz de comprarse un arma por defensa propia. Ante la pregunta de Trebucq sobre, "Si entra un ladrón a tu casa, ¿qué harías?", la entrevistada aseguró: "Le vuelo la cabeza".

Por esta entrevista, el periodista, en su ciclo radial, apuntó contra el conductor de Crónica HD: "Eso es incitación a la violencia, no puedo creer lo que está haciendo este pibe", aseguró.

.

A través de datos, Trebucq dedicó unos minutos de su programa a responer las fuertes acusaciones: "Mi abuela le enseñó a mi viejo, que hay que estudiar para poder hablar con conocimiento de causa y cierto dominio de los temas porque sino terminamos siendo comentaristas como el vecino".

Es por esta razón que "se me ocurrió comenzar a trabajar de periodista. En agosto del año que viene voy a cumplir 30 años en esta profesión, que no todo el mundo conoce. La mayoría no son periodistas ni saben de periodismo, no saben diferencia entre una crónica, una opinión y el análisis. Piensan que el dato puede ser transgiversado y en eso, hacer un análisis", manifestó.

.

El conductor de "Siempre Noticias" aclaró "nunca hablamos de los demás que comunican": "Bajo ningún punto de vista hice apología sobre el delito, y no es una opinión mía, lo dice el ordenamiento jurídico. Por otro lado, ¿podría estar incitando a cometer un delito cuando estoy contando de algo que no es un delito?", apuntó.

La fama, el raiting y demás, "no hace tener razón": "Cuando Angélica me preguntó qué haría yo, respondí que no mataría. No tengo ni tendré armas en mi casa. No condeno a nadie que las tenga pero a mi no me gusta, no querramos transparentar imágenes a través mío. Los datos son estos y son sagrados", cerró.