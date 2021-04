La investigación por la muerte de Diego Maradona continúa su curso, luego de que ya hace casi 5 meses de la partida del máximo ídolo de fútbol. Este miércoles, un audio entre la hija menor del Diez, Gianinna Mararonda, con la jefa de enfermeras, Nancy Forlini, que era parte del equipo médico de Leopoldo Luque, fue difundido en los medios y se hablaba sobre la salud de Pelusa.

En la conversacion que mantuvieron Gianinna con la enfermera se tocó el tema de una descompansación estomacal de Maradona, que le produjo vómitos, entre otras afecciones. En tanto, Forlini le había propuesto la familia llevar una ambulancia a la casa del Diez en Benavídez. Sin embargo, Gianinna se negó, supuestamente por que los enfermeros que ya estaban en la propiedad no querían que vaya.

“Decime Gianinna porque los enfermeros que están en el domicilio ya llamaron al móvil por el tema de los vómitos, decime qué quieren hacer, no estaría mal revisarlo pero decime por favor porque ya está yendo el móvil para allá”, le preguntó la jefa de enfermeros a la mamá de Benjamín a través de un audio de Whastapp que fue enviado en noviembre pasado y que se difundió este miécoles en el programa Los ángeles de la mañana.

Por su parte, la hija de Maradona le contestó a la enfermera: “hola Nancy, disculpame, tengo un grupo con Agustina, Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado, dijeron que mi papá dormía, que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana, que él estaba descansando bien”.

Pese a que Forlini no estaba muy convencida de la decisión de la familia de no llevar la ambulancia aquel día de noviembre, la enfermera sostuvo: "si ustedes deciden esperar hasta mañana ok, suspendo el móvil y le dejamos dicho a los enfermeros que ante cualquier mínimo síntoma llamen".

"La indicación nuestra era obviamente que vaya un móvil para estar tranquilos, pero bueno, si ustedes no quieren, no podemos ir en contra de la voluntad familiar”, remarcó Forlini.

Por otro lado, Mariano Ariel Perroni, el coordinador de enfermeros explicó en LAM que "todas las veces que él (Maradona) echaba a un enfermero o se negaba a hacer algo, se informaba" a los "médicos tratantes" sobre ese "cambio de animo o esa negativa”.

Según aclaró Perroni, la doctora se comunicó con la jefa de enfermeros para quejarse de su accionar: “La estaba saturando a mensajes. La respuesta a eso me la baja Forlini diciendo: ‘El que se comunique con un medico tratante o con alguno de la familia queda fuera del equipo’”, aseguró.

Investigación por la muerte de Diego Armando Maradona

Por su parte, el equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrados por sus dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya comenzó a analizar es un posible cambio de calificación para algunos imputados.



Los fiscales de San Isidro barajan la posibilidad no sólo de sumar nuevos imputados, sino también de agravar la acusación y pasar de un "homicidio culposo" por negligencia médica a un "homicidio con dolo eventual", es decir, cuando el autor debió representarse que con su accionar podía ocasionar una muerte y no hizo nada para evitarlo.

La diferencia radical es el monto de la pena, ya que con la actual calificación se prevé de 1 a 5 años de prisión, pero con la segunda opción, el rango se eleva a entre 8 y 25 años, un delito no excarcelable.

Los principales imputados en el expediente son Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov (35).

Además, los otros cinco profesionales de la salud imputados que por el momento tiene la causa son el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).



Pero los magistrados ya tienen bajo la lupa la actuación de algunos miembros del entorno que convivían con Maradona y, más hacia arriba en la cadena de responsabilidades, a sus empleadores, es decir, su abogado y representante Matías Morla.