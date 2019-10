Cansada de las protestas y temerosa del fuego, una vecina que vive frente a la Municipalidad de Oberá, en Misiones, salió con una manguera y mojó a los piqueteros, quienes la agredieron con brutalidad. El tenso momento quedó capturado por la cámara de un celular de uno de los manifestantes.

La víctima es Marisa Vallejos, de 48 años, denunció que eran las 10 de la mañana del pasado martes cuando un grupo de personas protestaba en la puerta de su casa, situada en la avenida 9 de Julio, donde a metros está la Municipalidad. Allí, hacían ruido con bombos y quemaban cubiertas de vehículos, por lo que ella intentó apagar el fuego con una manguera.

En ese momento, una mujer la agredió, empujó y tiró al piso provocándole una lesión en el brazo; mientras que otra le tiró del pelo.

Los atacantes fueron identificados y serán citados a declarar al Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá, a cargo de Horacio Heriberto Alarcón, que inició un sumario por intimidación, amenazas y agresiones.

Esa causa es respaldada por la denuncia de Vallejos, quien presentó los videos como pruebas, informó Oberá Online.

Mujer intentó romper piquete con una manquera y la molieron a palos pic.twitter.com/RpEr8SCKvj — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) October 3, 2019

La víctima aseguró en una entrevista radial que denunció en varias ocasiones "una situación de peligrosidad de incendios" a raíz de piquetes en esa zona, ya que "vive al lado de una pinturería" donde "hay solventes". "Es una bomba. No tendría que haber salido pero me cansó el que no se haga nada para sofocar esos fuegos, más allá del humo y los ruidos que generan", agregó la mujer.

También afirmó que conoce a los manifestantes porque habló varias veces con ellos y señaló que su reclamo es legítimo. Y reclamó: "Me agredieron irracionalmente. No actuó la Defensoría del Pueblo Oberá ni la Policía ni los funcionarios municipales que observaban por la ventana".