La Comisión de Mujeres de la recuperación de tierras de Guernica, que se conformó con abuelas, esposas, madres e hijas de las personas que aún permanecen en los terrenos tomados en Guernica, partido de Presidente Perón, manifestaron su predisposición al diálogo y reclamaron al Gobierno bonaerense "una salida concreta" a la crisis habitacional que padecen.

"Levanten toda orden de desalojo, dejen ingresar ya mismo lo necesario para que pare esta tortura. Y sobre todo queremos un lugar seguro donde construir una casa y un futuro para nuestros hijos", exigen en el comunicado.

"La lluvia no aflojó esta semana, volvió el frío y estamos casi a la intemperie, con lo poco que nos quedaba arruinado por el agua, sin un lugar seco donde estar", indicaron en comunicado.



Destacaron que muchas de ellas sufren de violencia de género, que se quedaron sin trabajo y no tienen familia a la cual acudir.



Y agregaron: "Nos dicen que se puede encontrar una salida, pero mientras tanto nos siguen amenazando con un desalojo. Les pedimos al juez (Martín) Rizzo y a los fiscales (Marcelo) Romero, (Juan Cruz) Condomí Alcorta y (Juan Pablo) Stasi que piensen en todas las familias, que no somos 200 como dicen, somos muchísimos más".