Miles de personas marcharon en la tarde de este domingo, a lo largo y ancho del país, en contra de la despenalización del aborto y se congregaron frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, donde se realizó un acto de cierre de la Marcha por la Vida, la cual comenzó a las 15 en Plaza Italia, de Palermo, para celebrar el “Día del Niño por Nacer”.



“Este es el inicio de un camino que tiene que encontrar a todos los argentinos juntos para salvar a la vez la vida de las mujeres y de los niños por nacer. Hoy en todos las marchas que se están haciendo en el país nos estamos uniendo para decirles a nuestros representantes que van a debatir este tema en el Congreso que el aborto no soluciona anda, que es un fracaso social y un retroceso en materia de derechos. Que no debemos descartar a nadie, que nadie debe morir por el aborto”, destacó la referente de la Unidad Provida Ana Belén Marmora.



Con el apoyo de la Iglesia Católica, estas agrupaciones realizaron una movilización masiva en varias ciudades, grandes y chicas, de toda la Argentina, como por ejemplo en Necochea, Brandsen, Tres Arroyos, Bahía Blanca; en la capital de Catamarca, en Resistencia (Chaco); en Córdoba capital, en Villa María y en Río Cuarto; en Goya (Corrientes), en Puerto Madyrn y Esquel (Chubut); en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay (Entre Ríos); en Formosa capital; en Santa Rosa (La Pampa); en Mar del Plata; en Mendoza capital, Malargue, General Alvear, San Rafael y Tupungato.



También hubo replicas en Posadas (Misiones), en Neuquén capital; en San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti (Río Negro), en Salta, Santa Fe capital y Rosario; en Santiago del Estero; en San Luis capital y Villa Mercedes; en San Miguel de Tucumán; Las Heras (Santa Cruz); la capital de La Rioja; y Ushuaia y Río Grande.



Historia



El Día del Niño por Nacer se celebra en todo el mundo cada 25 de marzo y busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre. Nuestro país fue el primero de Latinoamérica en declararlo, el 7 de diciembre de 1998, por iniciativa del ex presidente Carlos Saúl Menem.