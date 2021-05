A los 60 años, Sergio Varisco, ex intendente de Paraná y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Entre Ríos, falleció este jueves tras permanecer más de 15 días internado con un cuadro de neumonía aguda y tras haberse somentido a una cirugía neurológica compleja.

Varisco, quien fue dos veces intendente de la capital entrerriana, diputado nacional y candidato a gobernador, estaba en terapia intensiva con asistencia respiratoria desde el 8 de mayo pasado en la clínica privada Modelo de Paraná.

En 2019, el ex jefe comunal de Cambiemos fue condenado a seis años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes y acusado de financiar el narcotráfico a través del Municipio, por lo que cumplía prisión domiciliaria.

En ese juicio, Varisco fue declarado "partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado", y también fueron condenados otras 25 personas, como su secretaria de Seguridad, Griselda Bordeira; y el ex concejal Pablo Hernández (Cambiemos), entre otros funcionarios municipales.

En 2018, en tanto, el ex jefe Comunal fue sometido a un cuádruple by pass en la Fundación Favaloro; en 2019, le realizaron una cirugía de cadera tras ser agredido en la vía pública; y en los últimos meses, había sido operado por un tumor en la cabeza.

Fue intendente entre 1999 y 2003 (UCR) y entre 2015 y 2019 (Cambiemos); fue diputado nacional (2005-2009), se postuló como gobernador en las elecciones de 2003 y buscó ser reelecto como jefe comunal en 2019, aunque fue derrotado en estas últimas dos elecciones.

Nació el 10 de julio de 1960 en Paraná, su padre también había sido dos veces intendente de la capital entrerriana (1983-1987 y 1995-1999); su madre fue secretaria de Cultura municipal durante su segunda gestión (2015-2019); y su hija ocupó cargos municipales y actualmente una banca en la Cámara de Diputados provincial.



Si bien estudió en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) las carreras de Derecho y Matemática Aplicada, no las finalizó ya que dedicó su vida a la militancia dentro del radicalismo, donde fue residente de la Juventud Radical, del Comité Capital y del Comité Provincial de la UCR.



Durante la noche del 20 de diciembre de 2003 Varisco se trasladaba en un Volkswagen Gol junto a la ex concejala radical de Paraná Merc,edes Lescano (37), cuando impactó de manera violenta con la rueda delantera de un camión Scania que se había cruzado de carril para ingresar a una estación de servicios.



Producto del fuerte impacto, Lescano falleció luego de permanecer en coma varias horas, en tanto que Varisco sufrió una fractura de cráneo con una contusión hemorrágica frontal, fractura del malar, una lesión en una de las cejas y raspones y heridas en el cuerpo.



Luego de numerosos vaivenes en la causa judicial, fue condenado por el delito de "homicidio culposo" y debió realizar tareas en una ONG; participar de una charla de concientización vial y pagar $10.000 a la querella, constituida por el marido de la edil fallecida, Juan Carlos Geminiani.



En tanto, en 2020, Varisco y su pareja, la concejala Claudia Acevedo, lograron suspender un juicio que se les seguía por tener una conexión clandestina de electricidad en su vivienda entre 2017 y 2019; y acordó, aunque no reconoció el delito, pagar el 15% de su salario de asesor de su pareja; al igual que Acevedo.



Asimismo, a principios de mayo de este año, la Cámara de Casación Penal de Paraná había confirmado la absolución de Varisco en el juicio que se le seguía por "peculado en grado de tentativa", debido a un préstamo sin caución que se otorgó durante su gestión a una mutual, pero que no llegó a concretarse.



El año pasado, adelantó su libro titulado "Mi defensa", donde remarcó su inocencia y presentó "argumentos para sostenerla, con elementos que dejan al descubierto el esquema de mentiras y persecución".