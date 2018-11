Hace más de un mes se desató una enorme polémica en el Hospital Mariano y Luciana de la Vega en Moreno, cuando Eliana Meneces y Daniel Ledo denunciaron que le habían cambiado a su bebé.

Ante la Justicia, la pareja aseguró en la UFI N°8 de la jurisdicción a cargo de la doctora Gabriela Urrutia que en un primer momento desde el nosocomio les dijeron que su bebé, nacido tras 33 semanas de gestación, era una nena.

Así, terminaron convencidos de que no se trataba de "Agustín" sino de "Agustina". No obstante, días después y mediante un estudio de ADN, se confirmó que el bebé era un varón y de que se había tratado de un error administrativo de la clínica.

El polémico certificado de nacimiento.

De acuerdo a lo que informaron fuentes del hospital, Agustín Ledo había estado internado en observación hasta el pasado 12 de noviembre cuando fue dado de alta y entregado a sus padres.

Tres días más tarde, el jueves pasado, los padres asistieron con el chico para un control en el mismo hospital donde había nacido y nuevamente las señales médicas fueron óptimas.

No obstante, la tragedia sobrevino en las primeras horas de este lunes. A las 6 de la mañana, ambos padres ingresaron al hospital De La Vega, en un estado de shock absoluto con su bebé en brazos gritando "¡esta frío, está frío!".

Cuando los médicos intentaron realizar las maniobras de reanimación, notaron que nada podía hacerse: Agustín llevaba varias horas fallecido.

Automáticamente, se realizó la denuncia y comenzó a trabajar la UFI N° 1 de Moreno a cargo del doctor Leandro Ventricelli, que ordenó tomarle declaración a ambos.

El cuerpo del nenito ya fue trasladado desde el hospital a la morgue de General Rodríguez, donde se realizará la autopsia este martes a primera hora.

“Los dos papas están muy mal, medicados. Daniel, el padre, se quiso suicidar.Se lastimó con un cuchillo. Pudimos frenarlo a tiempo. No lo podemos creer. Ayer estuvimos todo el día con el nene. No había ningún problema. Y hoy nos despertamos con esto”, afirmó Adriana, la abuela de Agustín.

Con los ojos llenos de lagrimas, Eliana, la mamá de la criatura, manifestó en El Diario de Mariana: "Cuando llegué al hospital, se llevaron a mi bebé y al rato me dijeron que estaba muerto. Entré corriendo y lo sostuve en brazos. Le preguntaba ‘por qué me dejas’. Después vino una doctora y me lo saco de los brazos. No puedo más".