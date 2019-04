Cuando los ecos por la muerte del futbolista Emiliano Sala no dejan de escucharse por todos lados, una mala noticia volvió a golpear a la familia santafesina. Es que Horacio Sala, padre del jugador que murió al estrellarse el avión en el que viajaba en enero último, falleció el viernes a la madrugada a causa de un infarto.

El hombre de 58 años llamó a la emergencia médica, pero cuando la ambulancia llegó a su casa en Progreso ya era tarde, ya que tuvo un ataque al corazón fulminante.

Hay que resaltar que la última aparición pública del papá de Sala había sido cuando se enteró de que el avión había sido encontrado en el Canal de la Mancha. "No lo puedo creer…. Esto es un sueño… Un mal sueño… Estoy desesperado", dijo entonces en declaraciones a Crónica TV.

En tanto, Julio Muller, el intendente, hizo las veces de portavoz familiar en diálogo con Radio La Red: “Este año no deja de sorprendernos con las malas noticias en el pueblo. A las 5, me llamó la pareja de Horacio porque estaba muy descompuesto. Vivimos a cuatro cuadras de su casa. Cuando llegué estaban los médicos. Pero ya había fallecido”, dijo el jefe comunal.

“Emiliano tenía dos hermanos: Romina y Darío. Romina está trabajando en la ciudad de Santa Fe y Darío vive con la mamá. Horacio lo hacía en Progreso con su pareja. Nunca pudo superar lo de Emi. Muchos cerramos un círculo cuando lo encontramos. Pero ellos no: que saber que el piloto no podía viajar, que entre los clubes se pelean para ver quién lo paga o quién lo cobra... Eso no cierra nunca”, aseguró el funcionario.