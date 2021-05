Info General 27-05-2021 15:27 (NO TOCAR) Kyocera Document Solutions obtiene la máximacalificación en el estudio ‘Voice of the Customer’:Managed Print Services in the Digital Workplace deGartner Peer Insights

Kyocera obtuvo la valoración más alta registrada en la edición, con una puntuación de 4.9 estrellas sobre un máximo de 5.

Óscar Sánchez, Presidente y CEO de Kyocera Document Solutions America, Inc.