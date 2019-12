Cortes, quemaduras, caídas, intoxicaciones y atragantamientos: ésos son los accidentes más comunes en Navidad. Y es que, con la familia reunida, la comida que se retrasa y la ansiosa espera de Papá Noel, los descuidos ocurren y, lamentablemente, los accidentes también. Más allá de la importancia de prevenirlos, es importante saber cómo reaccionar ante cada uno de ellos.

Heridas cortantes

Es necesario lavar la herida con agua antes de aplicar cualquier tipo de apósito.

Sirviendo el asado, lavando las copas o cargando platos: cualquiera de estas situaciones puede derivar en una herida cortante. ¿Qué es lo que tenés que hacer?

-Frená la hemorragia: aplicá presión suave sobre la herida con una venda o un paño limpio.

-Limpiá la herida: no uses jabón. Enjuagá la herida con agua limpia durante cinco a diez minutos.

-Si la hemorragia no se detiene, es fundamental que acudas a un especialista.

Atragantamientos

Es, lamentablemente, uno de los accidentes más comunes en las Fiestas, junto con las intoxicaciones alimentarias. Si la obstrucción es parcial, instar a la persona a toser o a seguir tosiendo. De ser posible, intentar sacar el objeto que causa la obstrucción con el dedo índice y el pulgar. Cuando la obstrucción es total, se debe aplicar la Maniobra de Heimlich. ¿Cómo hacerla?

-Ubicate detrás de la persona que sufre el atragantamiento.

-Rodeá con tus brazos su cintura: ubica tu mano derecha en forma de puño cerrado a la altura de la boca del estómago y la mano izquierda, sobre el puño contrario, rodeando con los brazos la base del tórax.

-Comprimí el abdomen hacia arriba con ambas manos de manera fuerte y brusca.

-Repetir la operación hasta que la persona expulse el cuerpo extraño o bien pierda el conocimiento.

-Ante la pérdida de conocimiento, llamar inmediatamente a emergencias.