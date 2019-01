Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Un paciente electrodependiente corre riesgo de vida ante la amenaza del corte del servio eléctrico, por parte de la empresa a cargo del suministro. El motivo de la intimación radica en una deuda que la familia mantiene con la compañía, al no poder afrontar la excesiva tarifa. Por esta razón, los seres queridos del anciano, mientras realizan los trámites para inscribirlo en el registro de electrodependientes, solicitó una contemplación a la firma energética, pero esta sigue firme con su advertencia de desabastecer al hombre, que sufre una grave enfermedad.

El 17 de diciembre pasado, la familia Navarro recibió, en su vivienda de la ciudad platense de Tolosa, una notificación de corte de luz, enviada por la compañía que distribuye el servicio en la capital bonaerense. La gravedad del caso radica en la enfermedad que padece el dueño del inmueble, Carlos Navarro. El hombre de 78 años presenta un cuadro de demencia señil desde 2016 y en consecuencia permanece postrado en una cama.

Justamente para evitar que su estado se deteriore, Carlos necesita de un colchón eléctrico antiescaras. En este sentido, Rocío, hija del paciente electrodependiente, señaló a Crónica que "por ahora no nos cortaron el suministro. La solución que nos dan es que firmemos un convenio para poder pagarles, pero nosotros les pedimos que sean más contemplativos. Ya nos pasó anteriormente que tuvimos que pagar 4.000 pesos".

En este caso, la joven aclaró que "nos piden pagar una cuota del convenio y la última factura, que es de 3.000 pesos. Pero nosotros no consumimos esos 700 a 1000 kilowatts que figuran en las facturas". No obstante, la mujer remarcó que "tuvimos la voluntad de pagar, pero ellos se fijan en sus intereses y no en la salud de uno de sus usuarios. Ellos no entienden que uno no puede pagar".

Un desamparo que se repite una y otra vez cuando Rocío se dirige ante los representantes de la empresa y los pone en conocimiento de la salud de su progenitor. Mientras lleva a cabo las instancias burocráticas correspondientes para ser reconocido como paciente electrodependiente, la hija de Carlos recibe como respuesta desde la firma que "no nos quieren otorgar la gratuidad del servicio porque mi papá no corre riesgo de vida. Pero la ley establece que debe haber riesgo de salud, como le sucedería a él si no puede seguir usando ese colchón".

Inmersa en semejante situación de angustia, sin muchas alternativas, Rocío expresó con indignación que "va a llegar un momento en que nos tendremos que enganchar de la luz para que mi viejo tenga su derecho a una mejor vida. Mi mamá piensa sacar un crédito para poder pagar y es una locura".