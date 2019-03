Un joven de 22 años fue hallado muerto en un parque de la ciudad de La Plata y la autopsia determinó que había consumido marihuana e inhalado una droga conocida como “ Popper”, lo que sospechan que fue la causa de la muerte, informó una fuente judicial.

Se trata de Ian Franco Goyeneche, quien en el momento de la muerte estaba acompañado por dos amigos, de 18 y 29 años, respectivamente. Si bien en un principio se creyó que el joven había muerto al caer y golpear su cabeza contra un banco del paseo, los médicos forenses determinaron que “Goyeneche no tenía lesiones, no murió de ningún golpe”. “En poder de la víctima había marihuana y un frasquito de color con una sustancia altamente tóxica conocida como ‘ Popper’ que suele ser inhalada, por lo que, si bien faltan los estudios patológicos, se cree que el joven murió de sobredosis”, detalló un pesquisa.

Ante esta situación, el fiscal de la causa, Marcelo Romero, dispuso la libertad de los dos amigos que acompañaban a Goyeneche, identificados como Gonzalo Azcarte (18) y Santiago Nicolini (29). “Según se pudo establecer los tres jóvenes estaban en el parque saltando, empujándose, muy excitados, y en ese marco Goyeneche cae, presuntamente ya sin vida”, afirmó la fuente.

Los amigos corrieron hasta la garita policial situada en el parque. “Los amigos estaban genuinamente asustados y sorprendidos, uno decía ‘yo no lo toqué’, no entendían qué le había pasado”, reveló. Los agentes encontraron al joven ya fallecido, según comprobó el personal médico del SAME. Según explicó un investigador, “el Popper es una droga psicoactiva que se inhala y produce en pocos minutos un estado de euforia, de excitación sexual, hipertensión, vasodilatación y relaja los esfínteres, y es altamente tóxica conjugada con otras drogas”.

