Gemelos recién nacidos murieron en el baño del Hospital de Las Heras, en Santa Cruz luego de que se negaran a atender a la mamá en varias oportunidades cuando la mujer fue a la guardia porque tenía contracciones. Así lo denunció Miguel Ruiz, papá de los bebés quienes ya tenían nombre: Mateo y Santino.

A través de las redes sociales, la pareja realizó la denuncia pública donde manifiesta que por la falta debida de atención médica, la mujer tuvo a sus gemelas en el baño del hospital de Caleta Olivia, y las dos murieron.

Ruiz, el papá de los pequeños (Mateo y Santino) que fallecieron este martes, publicó un desgarrador mensaje: “Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos”, escribió en un posteo de Facebook que tuvo mucha repercusión.

Miguel compartió la foto de él y su esposa con sus gemelos en brazos, y afirmó que “no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, porque mandarla a la casa más de 3 veces sabiendo el estado que ella tenía. Todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital”.

Por último, el joven escribió que los bebés no pudieron sobrevivir ni ser derivados a otro centro médico: “Yo preguntaba y no me respondían. Hasta que llegó la ginecóloga y me dijo que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por importencia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor".

Y finalizó: "Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudiera atender como se debe. Lamento no poderlos llevar a un hospital que si quieran atender. Sólo me queda esas fotos de mis angelitos que siempre los voy a recordar y los voy a amar toda la vida".