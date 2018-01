Por Florencia Bombini

@florbombini

Después de recorrer Sudamérica como mochilero, Cristian Aranda estaba regresando a Rosario para festejar su cumpleaños número 24 junto a su familia. Sin embargo, al llegar a Perú debió acercarse al Hospital Arzobispo Loayza de Lima por un dolor de muela y terminó internado en grave estado, situación que no le permite ser trasladado a Argentina.

El joven, que este jueves cumplió años, permaneció unos días en coma y los médicos decían que tenía muerte cerebral. Cristian mostró una mejoría el pasado sábado cuando abrió los ojos e intentó apretar la mano de su madre, que viajó a aquel país apenas se enteró de lo sucedido.

De esta manera, fue pasado a terapia intensiva y los últimos estudios indican que tiene una baja actividad cerebral, a pesar de que aún no responde a ningún estímulo. Según explicó su hermana Sabina a Crónica, el chico está “estable” y continúa “con fiebre”. El pedido desesperado de la familia tiene que ver con recibir ayuda desde cancillería, aunque la realidad es que por el estado actual de Cristian no puede ser trasladado a Argentina.

Pero lo que sí necesitan, detalló la joven, “es tener otra visión, que otro médico nos diga si están haciendo los pasos que tienen que hacer”. Por este motivo, este jueves se comunicaron con ella desde la sede diplomática y “me dijeron que le van a dar acceso a la historia clínica desde Perú para que la puedan ver en el Hospital Provincial de Rosario”.

Además, expresó la hermana, “necesitamos un papel que diga por qué mi hermano no puede viajar”. Cristian Aranda ingresó el 14 de enero al Hospital de Lima. De acuerdo al relato de Sabina, “ese día no podía más del dolor y fue a hacerse ver. Como decían que los domingos no atendían, recién el lunes 15 le pusieron suero y lo dejaron tirado hasta que llegó una amiga a la tarde. Él, mientras volaba de fi ebre, le pidió que le consiguiera una frazada y una almohada y cuando ella volvió, se lo habían llevado a otro lado y no le querían dar información”.

Y agregó que “a nosotros nos llamaron al otro día desde Cancillería diciendo que estaba en coma y muy delicado”. El martes Cristian sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que complicó su panorama. “Al parecer, fue una infección que ya estaba muy avanzada”, señaló la mujer. El joven había salido de Rosario a recorrer Sudámerica hace tres años.

“Le habíamos pedido que comience a bajar porque ya llevaba mucho tiempo afuera”, explicó Sabina. En este lapso, el chico se dedicaba a hacer malabares y tocar la guitarra en bares nocturnos. El deseo de la familia era poder celebrar los 24 años de Cristian en Rosario, pero hoy el foco cambió.