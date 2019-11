El rol de los jóvenes en Argentina y la crisis que atraviesa América Latina fueron los principales temas de debate en una nueva edición del ciclo " Pensemos Todos" organizado por Grupo Crónica y transmitido por Crónica HD.

Los invitados del encuentro, moderados por la periodista Lourdes Zuazo y por el médico sanitarista Gabriel Montero, fueron el licenciado en Ciencias Políticas Julio Bárbaro el Intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela y la médica feminista Mabel Blanco, elegida por la BBC como una de las mujeres más influyentes de 2019.

En primer lugar, Bárbaro se refirió a la situación del país y expresó: "El hambre se vive desde la dictadura hasta la actualidad. No paramos de caer hace más de 40 años. La esperanza se achica y hay mucho miedo. Yo crecó en una Argentina en la que se creía que todo iba a mejorar. Hoy, los chicos le tienen miedo al futuro".

En tanto, Valenzuela prefirió hablar sobre la situación de la Provincia de Buenos Aires y expresó su deseo de que la próxima gestión construya sobre lo logrado por María Eugenia Vidal. Agregó: "Mejoramos durante estos últimos años pero falta un montón. Merecemos más recursos, la infraestructura escolar es regular amalo y la gran falta de trabajo implica un enorme desafío. Para lograr éxito, necesitamos ayuda de la Nación".

Por su parte, Blanco comenzó a tratar uno de los temas principales del debate: el rol de los jóvenes. Según opinó, "los chicos buscan soluciones políticamente ubicables y cambios. Van a crear nuevos partidos políticos. Los jóvenes son el futuro". El intendente de Tres de Febrero se sumó a la opinión y expresó: "A los jóvenes de hoy les interesa la cuestión ambiental, de género, de cultura y de trabajo".

En tanto, Julio Bárbaro manifestó su descontento y expresó: "No hay una generacion que sueñe con ser estadista. La ausencia de juventud en la politica es una falencia. Hay vacios de jóvenes en la política. La política es la vocación de dirigir el Estado hacia un rumbo y eso falta en los chicos".

Luego, debatieron sobre la situación que atraviesa la región y el Licenciado en Ciencias Políticas aseguró que si Mauricio Macri ganaba las últimas elecciones, iba a haber un estallido social en Argentina. Por su parte, Valenzuela celebró que el descontento argentino se haya canalizado a través del voto y que "hoy tengamos un país en el que las cosas se dirimen de manera civilizada".

Al referirse a la situación de Bolivia, el intendente criticó que Jeaninede Áñez se haya autoproclamado como presidenta del país y analizó: "Lo que está pasando allí es consecuencia de los excesos. Evo Morales fue responsable de deslegitimizar el sistema y contribuyó de algún modo con la crisis, es parte del problema. Probablemente lo que pasó fue un golpe de Estado". Agregó: "Lo peor que puede pasar es poner en duda el voto de la gente. Si una votación no es legítima, todo se oscurece".



En tanto, Mabel Blanco manifestó: "Las fuerzas militares están imponiendo las condiciones y esto para nosotros significa una gran senbilidad, no sentimos como una amenaza. No podemos permitir lo que está pasando sea llamado o no como un golpe de Estado. Los derechos humanos caen y, los primeros en caer, son los de las mujeres".

Al concluir, sugirió: "Hay que empezar a buscar denominadores comunes en la sociedad y comenzar a construir la realidad. Hay que aprender a aceptar las condiciones en las que estamos y, en lugar de culpar tanto, hay que encontrar la forma de superarlas".