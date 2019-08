Analía Laura Michel es la mamá de Omar Carrizo, de cuatro años, quien fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo hace un año y recibió un trasplante de médula ósea en Córdoba. El chico se recupera favorablemente en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, pero necesita una casa con las condiciones adecuadas para cuando le den el alta médica.

Pronto dejará el centro médico y Omar no cuenta con las condiciones adecuadas para su resguardo, por lo que no podrá reencontrarse con su familia, que vive en el humilde barrio Chatarrero de Orán. Frente a esta desesperante situación, su mamá está buscando solidaridad por distintos medios, porque no ha encontrado respuestas en otros ámbitos para resolver esta necesidad que tiene con urgencia.

Antes de la operación en la que Omar recibió el trasplante de médula, con la campaña #OmarNosNecesita se buscó la ayuda y la solidaridad de los vecinos, que fueron "muy generosos", pero "hay mucha pobreza y tampoco alcanza lo que dona la gente para una casa"

El amor de la familia es fundamental para la evolución de su hijo y poder continuar en el calor de su propia casa el proceso de recuperación, no tiene comparación con las frías paredes de un hospital donde el pibe ya lleva más de un año. "No nos podemos ir porque donde vivimos en Orán no están dadas las condiciones para Omar, porque él tiene las defensas bajas y sigue en tratamiento y recuperación. Necesita ciertas condiciones de habitabilidad con las que no contamos", explicó su mamá, Analía Michel, quien agregó: "Me prometieron muchas cosas en Orán y no me cumplieron, por eso estoy en esta situación".

Omar no sólo necesita de forma urgente una casa en condiciones óptimas para evitar que se enferme y pierda lo que ha ganado en salud hasta ahora con tanto sacrificio, sino que además precisa de recursos económicos para afrontar los gastos propios del tratamiento que debe continuar por un largo tiempo.

Omar y su mamá viven en el barrio Chatarrero, en la casa 240 de Orán. Y no sólo buscan una casa, también necesitan otros elementos, como pañales, ropa, muebles, mercadería. Para comunicarse con Analía en la cruzada por su hijo se debe llamar al (387)155409490. Además, se pueden hacer donaciones en la caja de ahorro 410309476764636 CBU 2850103740094767646368, a nombre de Analía Laura Michel, cuyo CUIT es 27-32135171-4.

"Yo no sé cómo agradecer a las personas que me ayudan. Solo gracias", concluyó con emoción la mamá de Omar Carrizo.