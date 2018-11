E n un fallo sin antecedentes, una jueza de Familia y Menores dispuso que tres adolescentes acusados de hacerle bullying a una compañera de escuela no podrán acercarse a ella a menos de cien metros durante el término de 180 días. Esta orden de restricción se cumplirá en la vía pública, mientras que en la escuela a la que concurren, serán las autoridades del establecimiento las que establecerán la forma en la que los menores no se crucen, al menos hasta que termine el ciclo escolar.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa del Carmen, provincia de San Luis, y la prohibición de acercamiento la dio la jueza Natalia Giunta. Esto lo dispuso después de que el caso tomara estado público a partir de que la madre subió en su perfil de Facebook la foto de su hija internada en el Hospital de Naschel, donde la atendieron tras la crisis de nervios que le provocó el último hecho de hostigamiento, ocurrido el último viernes.

En diálogo con El Diario de la República de San Luis, la jueza señaló que no sólo puso la orden de restricción de acercamiento sino que citó "a audiencia de los padres de todos los adolescentes". Si bien se mantiene en reserva el nombre de los adolescentes involucrados, se conoce que un varón y dos chicas han sido señalados como los autores de los malos tratos hacia la joven internada.

"Ellos (en referencia a los supuestos hostigadores) también algo tratan de manifestar, y también tenemos que ayudarlos", dijo la jueza, quien además ordenó "que la escuela realice jornadas interdisciplinarias para tratar el bullying antes de la finalización del ciclo lectivo".

Otras medidas

"Esta es una medida de protección y de control. Garantiza la seguridad del alumno agredido pero después de esto hay que trabajar en un segundo paso con otro tipo de medidas educativas. Es decir, trabajar con los agresores de otra manera, porque a estos chicos hay que enseñarles una manera diferente de relacionarse", explicó a Crónica la psicóloga Candelaria Irazusta, directora de Equipo ABA, contra el Bullying.

"Cuando se trata de un caso grave como este, tenemos que considerar la posibilidad de apartar al alumno agresor del alumno victima y siempre tejer una red de protección afectiva alrededor del chico que está siendo víctima", agregó Irazusta. Para la especialista, "hay casos donde los cambios de colegio o de grupo no son mala palabra. Pero no hay que generar una sensación de exclusión, para evitar la sensación de que el agresor vuelve a ganar el problema. No basta con aplicar una medida sino trabajar esta medida".

Este trabajo, señaló la especialista consultada por este diario, tiene que incluir a todos los chicos de ese grado, así como los padres de los alumnos.