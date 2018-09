El ex director del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, estuvo este miércoles ante el juez federal Claudio Bonadio y rechazó cualquier tipo de acusación que esté relacionada con la entrega de bolsos con dinero de coimas.

Su declaración fue en el marco de la causas por los "cuadernos de la corrupción", en los que se investiga el pago de sobornos por parte de empresarios durante la gestión kichnerista.



"Niego haber entregado, dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios mencionados", afirmó Thomas en la indagatoria.

"Ni recibí ni di dinero alguno a nadie, ya sea empresarios y/o funcionarios públicos municipales, provinciales, nacionales o internacionales", agregó.

El detenido dijo que "Es disparatado pensar he manejado dinero al libre albedrio" y que todos sus movimientos "se encuentran perfectamente detallados en "libros desde 2002 a 2015".

Thomas confesó que conocía "por cuestiones formales y funcionales" a los empresarios Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio, todos procesados por asociación ilícita. También contó que conoció al ex presidente fallecido Néstor Kirchner, al ex secretario Roberto Baratta y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.



Thomas fue apresado el martes pasado en un departamento del barrio porteño de Recoleta, tras permanecer más de un mes prófugo de la justicia.