Esto es así. A comprar van a venir a partir del jueves. Ahora pasan y miran. Algunos hasta vienen con la lista que les armaron sus hijos o que ya estuvieron buscando en algún otro lado". Roberto, dueño de una histórica juguetería en el microcentro porteño, habla con Crónica de la modalidad que ya se instaló entre los que van a elegir el regalo del Día del Niño, que se festeja en todo el país el próximo domingo.

Como suele suceder, la expectativa de los vendedores está puesta sobre los últimos días de la previa. Destacan, eso sí, algunos cambios. Las consultas por Internet, por ejemplo, crecieron significativamente. Los padres ya no entran y buscan, sino que van a algún producto específico, que saben que tiene algún descuento o es el favorito innegociable de alguno de los más chicos de la familia.

Como viene pasando en los últimos años, la preocupación de los familiares por los precios de los regalos sigue creciendo. "La verdad, no te puedo decir un promedio, pero es difícil encontrar un regalo de los conocidos por abajo de 500 pesos. Capaz alguna pelota, o un juguete de los clásicos en una versión más económica, pero si te fijas no conseguís ni siquiera un disfraz por menos de eso", resume otro vendedor, de una de las grandes jugueterías, mientras atiende a una pareja que consulta basada en la lista redactada por sus hijos. En el lado positivo, las grandes marcas generan suficiente variedad como para los distintos bolsillos. Hay desde muñecos articulados, con luces y sonidos, hasta otros rellenos de goma eva. Y también los derivados: hay disfraces, set de mesa y sillas, accesorios y hasta inflables para pileta. Los valores, incluso en los juguetes de los personajes de las grandes películas, van desde un "módico" 800 pesos hasta los casi 3.000 para el que incluye frases grabadas y se activa según el movimiento.

Promos y Precios Cuidados

"Las grandes cadenas y las tarjetas de crédito también se están anticipando mucho", cuenta el vendedor de la juguetería reconocida. "No conviene esperar a ver qué le quedó en el bolsillo a una familia después del 15 del mes, por eso hay muchas promociones fuertes buscando atraer al cliente este mismo fin de semana", explica.

De hecho, la mayoría de las tarjetas de crédito de los bancos y las tiendas más grandes ofrecieron en estos días promociones con hasta un 70% de descuento. Muchos apostaron por las cadenas más grandes de todas, los hipermercados.

Tras el acuerdo firmado entre la Cámara Argentina del Juguete y el Ministerio de Producción de la Nación, tanto en Carrefour, Changomas, Coto, Jumbo, La Anónima, Libertad, Toledo y Walmart, como en las cadenas de jugueterías Carrousel y en jugueterías de barrio se consiguen una decena de ítems de producción nacional con precios considerablemente más accesibles a los que brillan en las vidrieras de las jugueterías, generalmente importados y relacionados con los "tanques" de la industria como los superhéroes de las películas, los personajes de Disney y los dibujos animados más famosos. La estrategia surgió como parte de los acuerdos de precios que realizaba el kirchnerismo, una suerte de extensión de los Precios Cuidados, y el buen resultado que dio llevó a que los empresarios lo vuelvan a proponer cada año.

A una sí, a la otra no

Para los padres el dilema pasa entonces por saber elegir, y dedicarle el tiempo necesario a la búsqueda del jueguete ideal al precio que se pueda pagar. De ahí que una semana antes del Día del Niño las consultas a los vendedores en Internet se hayan multiplicado, y que se recorran las distintas cadenas y sitios web consultando las ofertas y promociones. "Yo tengo dos nenas. Una ya tiene 12, y ella tiene 6", le cuenta Diego a Crónica. "Para la más chica, que encima es la que cuida sus juguetes, voy a gastar un poco más porque además no es tan fácil explicarle que no le podés comprar el que ella quiere. A la más grande le va a tocar algo más económico, pero ya entiende más y no se hace problema", reseñó, marcando la realidad de miles de familias.

Competencia de ofertas y descuentos

La tradición parece imponerse en cuanto a los regalos por el Día del Niño: la mayoría buscará, para hacer las compras, las recomendaciones de la juguetería de barrio, mientras que los hipermercados y sus descuentos tienen la atención del 23% de los consultados, según la consultora Focusmarket. Pese a eso, los juguetes sufren el asedio de otras opciones.



Mientras uno de cada tres buscará un regalo tradicional, los objetos relacionados a videojuegos, informática y telefonía móvil siguen creciendo año tras año, y sumados alcanzan el mismo porcentaje que las jugueterías. La ropa, al igual que las golosinas y los libros didácticos aparecen como una alternativa más barata y efectiva, aunque lejos de las preferencias incluso de los padres.

Por otro lado, así como hay esfuerzos para los regalos, las salidas planificadas para el Día de Niño se destacan por su austeridad. Poco más de la mitad de los padres (53%) consultados por un estudio aseguró que el paseo será al aire libre, por lo que hay que prenderle una vela al clima. La segunda opción es todavía menos interesante para los pequeños de la familia. Con el 18%, "ningún lado" se quedó con el segundo lugar del podio. El cine y los shoppings, con un 10% cada uno, se reparten el tercer puesto.