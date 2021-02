Si hay algo que disfrutan los navegantes de las redes sociales son las buenas historias de animales, en este caso, un guanaco de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, se transformó en un suceso por su impresionante carisma.

Lucas encontró hace unos meses a "Panchito", como fue apodado el pequeño mamífero que se encontraba perdido. Este tipo de especies suele moverse en manada, sin embargo este parece haberse quedado atrás.

“Para mí se quedó dormido y la familia se fue y lo abandonó sin darse cuenta. Es muy común ver guanacos en esta zona, pero generalmente andan en tropilla. Pero este había quedado solo. Por eso decidí traerlo al campo de mi abuelo donde trabajo”, precisó el joven, quien hizo las veces de rescatista.

El guanaco también es fan del mate.

Si bien cuando intentaron ayudarlo este escapó, al final cedió y comenzó a recibir los cuidados de esta familia. Lo primero que hicieron al hospedarlo fue darle leche en mamadera, pero luego tomó tanta confianza con el pasar de los meses que hasta empezó a comer pan y yerba mate.

"Panchito" es hoy por hoy un miembro más de la familia. Tanto es así que su lugar favorito es la cocina: “Esa foto me la sacó mi amigo Gustavo un día que estaba cocinando tortas fritas. Como es muy curioso se metió a la cocina y ahí se quedó hasta que terminé, y le hice probar una. Es un gran ayudante”.

"Panchito" haciendo las veces de ayudante de cocina (Facebook).

Cuando comenzaron a publicarse las fotos de este pequeño guanaco, la historia de inmediato se hizo viral. Sobre todo porque poco a poco comenzó a comportarse como una mascota.

Y es que "Panchito" juega con los animales, y hasta duerme con los otros perros. “Viene conmigo y se pone a jugar con las ovejas. Con los otros animales se criaron desde chiquititos por eso no se pelean. Cuando lo encontramos tenía más o menos dos semanas y ahora está por cumplir los tres meses. No me imagino un día sin él”, sentenció Lucas.