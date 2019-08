Vecinos de la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, denuncian que una familia tiene a su perra de raza rottweiler atada en la vereda de la vivienda, lo que significa una amenaza para todo aquel que circule por la calle. Además de ser un animal que se muestra agresivo, se encuentra en un total estado de abandono: casi no recibe alimento ni agua. "Yo no me acerco, le tiro algo de comida y se devora todo. Siempre tiene hambre, le dan los restos y no come alimento balanceado", indicó a cronica.com.ar un vecino.

La casa está ubicada en la calle Larrea al 1400, en el barrio 2 de Abril, donde se puede ver al can atado a la pared junto a una cucha y una montaña de escombros que impiden la circulación por la vereda. Los vecinos aseguran que lo utilizan como "alarma" para que nadie se atreva a acercarse a la vivienda.

Los habitantes de la zona temen por la seguridad de los chicos que van a la escuela o juegan en el barrio y pasan por allí. "Es una perra de gran porte con una mordida que puede llegar a ser mortal. Muchos nenes pasan por la calle durante todo el día. No sólo ellos corren peligro sino también los otros perros que andan por la calle", manifestó el vecino.

El animal se encuentra en este estado hace más de dos años.

"Un día va a agarrar a un nene y lo va a destrozar. Además, la van a terminar sacrificando. Una vez se soltó pero por suerte no pasó nada", aseguró el denunciante.

La denuncia por maltrato animal se hizo en la Comisaría N° 3 de Quilmes, pero según indicó el hombre, le respondieron que "el perro se encuentra en buenas condiciones".

"Contestaron que ante esto se declaran incompetentes. Realmente no soy abogado para entender de leyes pero soy humano y pienso en la perra, en los demás perros y en la seguridad de las personas. Considero que así no puede vivir: atado todo el día, y muchas veces sin agua", cerró el vecino de Quilmes.