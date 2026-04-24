Nuevo operativo de "Quilmes Cerca": se realizaron casi 200 trámites

El Municipio de Quilmes se llevó a cabo una nueva edición del operativo "Quilmes Cerca", que contó con la supervisión de la intendenta interina local, Eva Mieri, en el edificio que comparten la Escuela de Educación Primaria (EEP) Nº 49 y la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 56, ubicado en Río Desaguadero 5180, en Ezpeleta, con el objetivo de que los y las estudiantes, familias y comunidad en general puedan acceder a los servicios del Boleto Estudiantil y Tarjeta SUBE, de los que se completaron 190 trámites, de manera descentralizada y en sus barrios.

"Estuvimos en el polo educativo de la EEP Nº 49 y la EES Nº 56 de Ezpeleta con un operativo de SUBE y trámite de Boleto Estudiantil para alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario. Además, desde el Municipio acompañamos a estos establecimientos con obras en el gimnasio, donde cambiamos el techo en su totalidad, y con el programa Quilmes Coopera, gracias al que adquirieron materiales deportivos para fortalecer lazos sociales, valores e inclusión social entre los estudiantes", sostuvo Mieri, acompañada por el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, y su par de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Y subrayó: "En este difícil contexto económico que atraviesa nuestro país, más que nunca nuestro compromiso desde el Estado Municipal sigue siendo acompañar a nuestros vecinos y vecinas acercando derechos que ayudan a alivianar un poco el bolsillo de las familias quilmeñas".

Tanto la EEP Nº 49 y la EES Nº 56 poseen una oferta educativa con profundización en la modalidad de Educación Física. En este marco, la EEP Nº 49 a través de un subsidio del Programa Municipal Quilmes Coopera, adquirió materiales para su proyecto institucional llamado "El Deporte Incluye", el cual requiere elementos propios de la práctica deportiva para favorecer la participación de estudiantes en las competencias deportivas con el que compraron aros y pelotas de básquet, vóley, rugby y fútbol, pecheras, colchonetas, palos y bochas de hockey, entre otros elementos.



Se destaca que estos operativos que incluyen la tramitación de la tarjeta SUBE y el Boleto Estudiantil, se llevan adelante todas las semanas en distintos establecimientos educativos que cuenten con Escuela Secundaria. Asimismo, particularmente en este colegio, la Comuna efectuó una serie de intervenciones edilicias con tareas específicas en materia de obras relacionadas con la refacción de cubiertas y sanitarios.