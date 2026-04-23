Refuerzan la seguridad en Quilmes: operativo integral en Ezpeleta con patrulleros y tecnología

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este miércoles del comienzo de un nuevo operativo policial de seguridad de los que diariamente y en simultáneo se llevan adelante en distintos puntos del distrito, que se desarrolló en Ezpeleta, más precisamente, en el cuadrante que va desde el río hasta avenida La Plata, desde avenida Florencio Varela hasta José Hernandez. Asimismo, la jornada también sirvió para mantener una reunión con el nuevo titular de la comisaría 6ª, Jerónimo Gómez, y miembros del Foro Vecinal de Seguridad, para marcar nuevas directrices de trabajo.

"Visitamos la Comisaría 6ª y dimos inicio a un nuevo operativo de seguridad en la zona en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito impulsado por nuestra compañera Mayra Mendoza. Seguimos trabajando todos los días con un Estado presente que aborda la seguridad de manera integral con más patrulleros, mejor tecnología, iluminación LED, cámaras y herramientas fundamentales para cuidar a nuestros vecinos y vecinas", señaló Eva, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano, que durante la recorrida, saludaron a vecinos y efectivos policiales que participaron del operativo.

En tanto, De Stéfano aseguró que "estos espacios son importantes porque nos permiten también trazar nuevas directrices de trabajo junto a las autoridades presentes. El objetivo es, con los recursos nuevos en tecnología más la inversión histórica que viene haciendo el Municipio de Quilmes, tratar de optimizar las herramientas para la prevención del delito y que nuestros vecinos y vecinas vivan con más tranquilidad".

Asimismo, estas medidas se suman a otras ya realizadas por el Municipio, en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, impulsado en el inicio de la gestión de Mayra Mendoza, buscando fortalecer la seguridad y mejorar la protección de los vecinos y vecinas de Quilmes. Entre ellas se destacan la construcción de dos nuevas comisarías (10ª en Don Bosco y Quilmes 11ª en el barrio La Paz), la incorporación de nuevos patrulleros, la instalación de alarmas y tótems de seguridad en las plazas y espacios públicos.