Voraz incendio en un edificio de Ezpeleta: dos mujeres asistidas y un departamento inhabitable

Dos mujeres debieron ser asistidas tras un incendio que se desató en un departamento de un edificio ubicado sobre Alonso al 5100, entre Florida y República de Cuba, en Ezpeleta Oeste, y que generó momentos de tensión entre vecinos y moradores del lugar.

Según informaron fuentes del operativo, el fuego se desarrolló de manera generalizada en una vivienda situada en el primer piso del inmueble, lo que motivó un rápido despliegue de los Bomberos, con apoyo de personal policial, Patrulla Urbana y el SAME.

Como consecuencia del siniestro, al menos dos mujeres recibieron asistencia médica en el lugar por parte del servicio de emergencias, aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones sufridas.

Durante el operativo, una unidad cisterna de Bomberos trabajó intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia el segundo piso del edificio, uno de los principales riesgos en los primeros minutos de la emergencia.

Tras varios minutos de trabajo, los equipos lograron extinguir el incendio y asegurar el lugar.

Finalmente, se determinó que el departamento afectado quedó inhabitable debido a los importantes daños ocasionados por el fuego.

Además, el ingreso al inmueble fue vallado preventivamente y se brindaron indicaciones a los residentes del edificio para preservar la seguridad en la zona.

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación.