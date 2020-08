El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que el presidente Alberto Fernández logró resolver "de manera veloz y tremendamente favorable" el canje de la deuda con los bonistas.



El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones al participar de la inauguración del área Covid-19 del Hospital del Bicentenario, en el partido bonaerense de Ituzaingó, que encabezó el presidente Alberto Fernández -por teleconferencia- desde la Residencia de Olivos.



"En medio de una tragedia mundial como es el coronavirus, estamos muy felices porque son días de arreglos de deuda: el martes hubo un acuerdo imporantísimo con los bonistas", expuso el Gobernador.

El gobernador bonaerense aseguró "estar muy feliz" porque " son días de arreglos de deuda" (Télam).

En ese marco, analizó que "parte de la prensa le restó la importancia que tiene" el acuerdo con los tenedores de bonos y consideró que "Alberto y (el ministro) Martín Guzmán lograron resolver de manera veloz y tremendamente favorable el acuerdo".

.



"Esa es una deuda financiera, pero hay otras importantes. Esta que estamos saldando hoy era una deuda con el municipio de Ituzaingó y con la provincia", continuó y añadió que "los vecinos tenían que hacer una peregrinación hasta el hospital Posadas a veces con riesgo de vida y con la angustia que ello implica" por no contar con un centro de salud más cercano.



El mandatario estimó que los vecinos "sentían que el Estado estaba lejos y ausente", recalcó que el edificio "es impresionante" y apuntó que "no hay por qué pensar que el derecho a la salud tiene que ser discriminado según dónde o en qué condiciones le tocó a uno nacer".



Sostuvo además que el nosocomio se inauguró "no sólo por el coronavirus, sino que es algo que la provincia necesitaba porque era una postergación de un derecho que tenían los vecinos".

.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el partido de Ituzaingó (Télam).

Luego, Kicillof explicó que "era una obra a la que le faltaba un 10% para terminarse, pero estaba abandonada, olvidada" y atribuyó ese hecho a "una señal política de dónde estaban puestas las prioridades del Estado" en la anterior gestión.



"¿Cómo pude ser que el país se endeudase en una millonada y fuguen capitales cuando había hospitales sin inaugurar y escuelas que se caían?", se preguntó y dijo que con el Presidente y los intendentes "estamos creando un futuro mejor porque es lo que vinimos a hacer".

"Esto es una deuda que también arreglaste, Alberto", finalizó Kicillof dirigiéndose al primer mandatario.