Los padres de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que fue asesinado por delincuentes en el barrio del Bajo Flores en diciembre de 2016, celebraron la condena a cadena perpetua para Luis "Yun" Gómez, el único detenido por el caso.

Eliana Passada y Fernando Aguinaco contaron sus sensaciones después de que los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 1 dictaran la pena máxima para quien condujera la moto al momento del crimen.

"Hoy acá se demostró que la justicia existe. Ahora nuestro hijo va a descansar en paz", reflexionó Aguinaco ante los periodistas.

"Tenemos que agradecer a nuestros abogados, a la fiscal, a los jueces, que teníamos miedo de ellos, pero la verdad es que dieron un gran ejemplo", afirmó por otro lado, la mamá del pequeño, que sostenía una foto de Brian en su mano durante toda su intervención.

Luis Gómez, el único acusado del crimen de Brian al momento de escuchar la sentencia.

Por otro lado, el abuelo del menor, quien conducía el auto al momento en que una bala mató a su nieto, dijo estar conforme con la pena.

"Me siento un poco más aliviado, por lo menos mi nieto va a descansar en paz, es tremendo lo que yo siento adentro", expresó Enrique entre lágrimas este mediodía en la puerta de los tribunales porteños.

El hombre pidió que "se dicte una ley para todo aquél que mate" sin importar "la edad" ya que deben ser "castigados como se debe".



"No importa la edad, el que mata no tiene que tener edad, tiene que ser castigado como se debe y no creo que esta gente tenga arrepentimiento, es parte de su vida, así nacieron y así se van a morir", sostuvo Enrique.

Respecto a lo que dijeron los padres sobre que Enrique no debe sentir culpa por el crimen, ya que en ese momento quiso ayudar a dos mujeres asaltadas, el hombre aseguró: "Nadie me llamó, yo accedí a ese pedido de auxilio sin pensar que iba con mi nieto al lado".