El diputado de Juntos por el Cambio, José Luis Patiño, presentó un proyecto de ley para convertir el resto de los feriados de 2020 en días no laborables. De acuerdo con el legislador, la medida ayudaría a "dinamizar" la reactivación de la economía en un contexto de crisis, que se vio agravada por la cuarentena que lleva más de cuatro meses.

De acuerdo con el proyecto, titulado "Conversión de días feriados en días no laborables por lo que resta del año 2020", se verían afectados el 17 de agosto, Día del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional; y 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

También implicaría la suspensión excepcional de la facultad del Poder Ejecutivo para fijar días feriados no laborables destinados a promover la actividad turística. No obstante, la medida no prevé cambios para el 25 de diciembre, que conservaría su status de feriado por Navidad.

El mensaje del funcionario (Twitter).

"En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador", explicó Patiño.

Fundamentos

Además, funda su propuesta en base a la "abrupta caída de la actividad económica en todos los sectores", ante la cual "resulta conveniente aprovechar el calendario para dinamizar la economía, sobre todo teniendo en cuenta que, debido al aislamiento preventivo y obligatorio, la actividad turística que originariamente se buscaba promover se encuentra restringida".

Finalmente, recuerda que el establecimiento de los feriados tiene un "efecto educativo y de concientización". Por ese motivo, recomienda al Ejecutivo adoptar medidas alternativas para la difusión de la memoria e importancia del General Don José de San Martín, la Diversidad Cultural y la Soberanía Nacional.