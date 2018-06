Por Horacio Pascuariello

@cronicapesca

Hoy en día tener la posibilidad de una buena pesca a bajo costo es muy valorado, por eso volvemos a recomendar un lugar que está teniendo un excelente rendimiento en lo que respecta a la pesca del pejerrey, el río Uruguay. Las bajas temperaturas han dado el contexto ideal para la pesca deportiva en las localidades ubicadas al sur de la provincia de Entre Ríos, como Gualeguaychú y Villa Paranacito, ambas con una muy buena estructura turística, amplia oferta en hospedajes y la oportunidad de sumar al grupo familiar en la salida del fin de semana.

Para este tipo de pesca es necesario tener embarcación o contar con los servicios de algún guía para dar con los movedizos cardúmenes de pejerreyes, que suelen ser voraces cuando tienen las condiciones ideales, como vientos leves que oxigenen las aguas. Lo mejor es garetear, o sea dejar derivar lentamente la lancha y sumar la ceba con aceite de pescado, para atraerlos mientras ofrecemos las carnadas a unos 15 o 25 cm de profundidad, con líneas de tres boyas, a las cuales les podemos sumar una puntera con un anzuelo adicional.

Las zonas más destacadas, saliendo desde el arroyo Las Tintas, en el puerto de Paranacito, son los pesqueros más al sur, como la particular zona de Punta Gorda, pasando frente al Puerto de Nueva Palmira, también otro tradicional pesquero es Punta Negra, La Barranca, Boca del Bravo, Gutiérrez y todos los bancos de arena de la zona a donde suele detenerse a comer el pejerrey en horas más tibias.

La carnada ideal es la mojarra viva, pero también puede estar conservada en sal, o coloreada, las alternativas pueden ser filet de dientudos, de mojarra o hasta del mismo pejerrey, lombriz o isoca. Si hablamos de equipos: son necesarias cañas telescópicas de 4 a 4,50 metros de largo, reeles frontales chicos cargados con multifilamento 0,14 a 0,18 mm, o nailón de 035 como máximo, líneas tradicionales de tres boyas de colores claros para que contrasten, y preferentemente grandes, para verlas a larga distancia, también anzuelos 1/0 bien cargados, para tentar a los más grandes, que ocasiones llegan a superar el kilogramos de peso.

Como complemento a este informe cabe destacar que este último fin de semana Villa Paranacito fue protagonista del primer Concurso de Pesca Embarcado, revalidando su estirpe de buen pesquero con las excelentes capturas fiscalizadas durante una fría jornada, que convoco a casi 200 pescadores.

Los ganadores fueron: el equipo formado por Claudio y Marcelo Cristofano, Francisco Poggi, y Rafael Spataro. En segundo lugar quedó el cuarteto con Esteban Mazaeda, Facundo Taborda, Valentín Fiorotto, y Adrián Cabrera, y el tercer lugar fue para Juan Manuel Gómez, Seba Wiedemann, Walter Iván Lisman, y Elías Villalba.

Por su parte, Gualeguaychú, el próximo domingo 8 de julio, realizará su propio homenaje a la flecha de plata con su 10º Torneo de Pesca del Pejerrey, donde se espera también una gran convocatoria y un pique estupendo.

El Pique

Rio de la Plata Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan. Por Emir Richardi. Una semana muy fría acompañada de algunas heladas, en lo que respecta a la pesca debemos señalar de que sigue siendo muy interesante, desgraciadamente los vientos no nos han acompañado en donde se observo un rio algo bajo en niveles de agua, en lo que concierne a la especie pejerrey debemos señalar de que la pesca ha sido muy interesante tanto en su modalidad de flote como de fondo, en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron algunos pocos pejerreyes medianos y chicos con línea en movimiento y con la propia línea volcadora, cuando los fríos apretaron la especie pejerrey se refugió muy abajo y se lograron extraer en su modalidad de fondo algunos ejemplares importantes tanto en el morro como del morro hacia la caseta, también alguna variada de piel con bagres amarillos , en lo que concierne a los espigones Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido muy compleja y difícil, en su modalidad de flote con línea en movimiento se rescataron algunos pejes medianos y chicos encarnando tanto con mojarra viva como salada, se rescataron también en su modalidad de fondo algunos lindos pejes utilizando línea barranquin y alguna que otra variada de piel con bagres blancos y amarillos , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval ha sido muy importante con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente, gareteando y con la propia línea volcadora cuando la marea se encontraba en su modalidad de creciente, la calidad de los mismos en su mayoría medianos ,algunas piezas grandes y chicos, a fondo se rescataron también algunas pocas piezas cuando la marea se encuentra en su modalidad de bajante y cerca de la costa, es bastante abundante la variada de piel. En la propia Isla Paulino tuvo un leve mejoramiento en estas ultimas jornadas y en donde se vio al pejerrey muy recostado en su modalidad de fondo cerca de la costa, piezas medianas y chicas, también se lograron extraer en su modalidad de fondo aunque algo baja localidad de los mismos. .En lo que concierne a la pesca de costa en Punta Lara ya sea en las zonas de Carmelita, Arroyo Miguelin y Boca Cerrada ha sido bastante inestable e irregular, en su modalidad de fondo se rescataron algunos pejes medianitos a chicos y variada de cuero. Atalaya. Por Julio Pascual. Esta semana en el ámbito de Atalaya se movió una pesca medianamente complicada por vientos del oeste y por consiguiente río bajo la salida complicada y la pesca muy adentro se corrió todo 3000mts para el interior del río, pejerreyes medianos ya que lo común se apartó de la costa mucho y no se puede buscarlos por lo movido del agua siempre al garete y de flote con mojarras y algo de filetes de dentudo.

Zona Norte. Por Mauricio Oñate. Mientras sopla algo de viento, el pique de pejerrey es de bueno a muy bueno, con pejes de 35/38 cm a 45/48 cm. Estamos usando mojarra viva y mojarra salada como carnada. La mojarra salada está rindiendo mucho mejor que la fresca. Se pesca en zonas de veriles. Entre los 90 cm y los 2,70 mts.

Paraná Guazú. Por Luis María Bruno. Jornadas de pesca al pejerrey con un promedio de entre 40 y 70 piezas por embarcación, se están registrando en el guazú recorriendo lugares tradicionales como el juncal del Helgue, el de aguas debajo de los muelles de los pantanos hasta la boca del Doradito, la boya 167 todos con buen rinde, los portes son muy generosos pero se entremezclan con juveniles y medianitos, recomendamos no hacer tanto ruido con los motores, variada de embarcado con excelentes piques y capturas de bagres amarillos y blancos al igual que la de los paties. Desde los muelles está rindiendo bien en lo que a pejerreyes se refiere, hay muchos días en donde el pique esta mas presente después de mediodía. Variada bagres y paties en su gran mayoría de muy lindos portes.

Isla Botija / Puerto Constanza. Excelentes ejemplares de pejerreyes por esta zona el amigo Pablo Robson con nuestra guía capturo 39 ejemplares todos de entre los 700 y 800 gramos, hay que buscarlos peinando juncales y si se busca menor cantidad y mejor calidad rio afuera, los muelles con buenos resultados, variada firme con muy lindos bagres y paties.

Pasaje Talavera. Los mejores pejerreyes están rio arriba en la zona del Palo Quemado y cinco bocas menor cantidad pero mejor calidad con portes parejos de 800 gramos y mas, en el resto del talavera portes entremezclados dándose igual capturas de 40 centímetros y mas, de muelles y costa también buenos resultados. La variadita de piel pasa por muy lindos bagres y paties.

Isla La Paloma. Pejerreyes de portes entremezclados, muy buenas respuestas de bagres y paties por la zona los que tomas ofrecimientos de pulpitos de lombriz y trozos de anguilas. Rio Gutiérrez. Se desparramo en toda su extensión el pejerrey; desde el Rio Uruguay hasta la desembocadura con el Bravo, el amigo Oscar Suarez dio con 70 ejemplares en la boca del Gutiérrez y el Bravo lindo pejerrey de hasta los 600 gramos, variada bagres y paties de muy buenos portes.

Paraná Bravo. Peinando juncales con las líneas como rio afuera se dan muy buenos ejemplares de pejerreyes vigorosos y combativos, aunque hay jornadas donde se mezclan muchos los tamaños. La pesca variada da para bagres amarillos y blancos, armados y paties de muy buenos portes, también ocasionalmente alguna carpa.

Arroyo Brazo Largo. Hay buenos pejerreyes y se están dando mejor con Isocas y lombrices que con mojarras. Bagres amarillos y blancos de todos los tamaños

Paraná de Las Palmas zona Zarate – campana. Por la zona del I.N.TA. ingresando por Otamendi se dieron lindas capturas de pejerreyes utilizando preferencialmente Isocas como carnadas, en los lugares tradicionales como la panza de la burra, inmediaciones del juncal largo de TAGSA y aguas arriba en la vuelta del este, si bien están los pejerreyes no se dieron más de una media docena por lancha. Continua buena la variada con lindos paties, bagres, porteñitos y algunas carpas.

Canal Alem I y II Sección. Algunos Bagres amarillos.

Carabelas. Buena respuesta de bagres

Islas Juncal y Juncalito. Los pejerreyes de esta zona tienen sus días donde se dan entre 18 y 20 por caña con excelentes portes y otros donde cuesta muchísimo encontrarlos dependiendo de los vientos y condiciones climáticas. Atención: Hay controles de prefectura no olvidar carnet habilitante- certificado de matricula – matafuego y balizas- fundamentalmente; mas todos los elementos de seguridad.

La Paz. Esta semana que pasó no tuvimos salidas de pesca, por cuestiones de salud de los clientes y por otros motivos personales. Igualmente recavamos información de buenas fuentes que nos dicen que hay buena cantidad de dorados, algunos cachorros, patíes, moncholos, amarillos en gran cantidad y armados. Fue rendidora la pesca al golpe, anclados y al garete y está ideal para la pesca con mosca ya que la altura del río ha formado correderas y desagües. El río está en los 3,15 mts., el agua clara en los 13º de temperatura.

Concordia. Informe de Cacho Toller. Muy buena pesca en esa zona del rio Uruguay , se dan bien los dorados de todos los tamaños tanto con carnada como con señuelos dependiendo el nivel del rio que la mayoría de las veces lo regula el dique cercano.

Esquina. Corrientes. Muy buena pesca en el feriado y con frio, dorados de todos los tamaños inclusive con algún pacú rezagado.

Villa Paranacito. Muy buena de pejerreyes en toda la zona en aguas del rio Uruguay, se dan bien a flote y de todos los tamaños super recomendable.

Concepción del Uruguay. Gabriel Osuna nos informa que la pesca de dorados esta excelente en esa zona del rio Uruguay, se dan con mosca y señuelos con bajas temperaturas y aguas claras.

Rosario. También está con una pesca de flote excelente, dorados de todos los portes y hasta alguna tararira en los bajos y cuando calienta el agua. El rio esta bajo pero permite la pesca con señuelos por sectores.

Reconquista: Carlos Tortul nos informa que la pesca se encuentra muy buena, con muchas capturas de cachorros de surubí. Se dan con carnada, tienen buenos tamaños que van de los 4 a los 8 kg. También se dan dorados que están muy activos y se pueden capturar varios de distintos tamaños por jornada. La variada es excelente con gran cantidad de bagres blancos y amarillos.

Goya. A pesar de los fuertes fríos la pesca sigue estable en toda la zona del Litoral Correntino. Por Goya se dio el pique de cachorros de surubí de distintos tamaños.

San Pedro. Un lugar cercano a Buenos Aires que a pesar del frio se puede probar la pesca de dorados y pejerreyes en distintas zonas. También depende para el éxito de la salida las condiciones del rio y su limpieza.

Santa Elena. Esta semana se destaco por la pesca de dorados, medianos y alguno de interesante tamaño se dio en la zona de los acantilados, también algo de variada de piel en pesca de fondo.

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. El pique de pejerrey se está dando cerca de la orilla con ejemplares chicos (para devolver) y medianos. Para obtener piezas más grandes hay que tirar sobre la correntada, dejar derivar el aparejo y esperar el pique. La línea tramposa dio buenos resultados, con bajadas de 30 a 60 cms. En la zona de los cables y los remansos rindió bien usando mojarras medianas y filet de dentudo, cortado en tiras delgadas. Debido a los últimos fríos el pejerrey está picando a mayor profundidad. El río está en bajante, eso ayuda mucho, pero no todos los días son de buen pique. A fondo siempre hay bagres y carpas chicas

LAGUNAS

Monte. Este espejo cercano a Buenos Aires todavía no está con el pique esperado pero de todas maneras nos da la posibilidad de pasar una jornada probando la pesca. De costa se puede no solo probar la pesca de flote si no que también de fondo logramos una variada con bagres y carpas algunas importantes de muy buenos tamaños

Chis-Chis. Una laguna en la cual siempre se puede hacer una buena pesca de pejerreyes. Actualmente el pejerrey se refugia cerca de los juncos, así que hay que buscarlo en esa zona y en las horas de mayor temperatura.

Las Barrancas. Atentos, no tenemos datos por que no pudieron entrar pescadores últimamente. La pesca semanas atrás estaba muy bien con pejerreyes de buenos tamaños.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba, en horas no tan frías. Se dan algunos de 40 cm solo que parece ser que el pejerrey se acerco más a las costas y lugares con juncos.

Altos Verdes. Se puede hacer la cuota, pero hay que moverse y buscar por la laguna, la pesca en general esta buena tanto de costa como embarcados.

Vitel. Con pejerreyes de medida en general, la pesca hay que buscarla con equipos sutiles y anzuelos chicos, hay mucho pejerrey para devolver.

La Boca. Ex San Lorenzo. Tiene pejerrey hay que dar con las condiciones para lograr la pesca esperada, se dan muy buenos tamaños y se logra la cuota. Eso si recomendamos llevar permisos y no hacer extracciones por demás los van a controlar. Para dar con el pique tenemos distintos datos, muchos lo logran cerca de los juncos y cambiando de lugares, otros gareteando pero es necesario viento para dar con la pesca.

Chásico. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer. Se está dando bien abajo casi a fondo, tal vez sea por los intensos fríos reinantes.

Melincue. Reafirmamos los datos de siempre, pero se dieron en las últimas jornadas días de mucho viento y la pesca se complico mas, no se dio como lo esperábamos. Seguramente será nuevamente la laguna de la temporada. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se pueden dar piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador. El pique se da a unos 15 cm de profundidad.

Chascomus. De costa o embarcados logramos pejerreyes de medida, medianos y chicos pero entretenido, mucho para devolver, hay que usar boyas y anzuelos chicos para no errar la clavada.