Por Ana Breccia

@anabreccia

Los trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa, agrupados como la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR), convocaron para este miércoles a un paro general internacional por 24 horas en reclamo de un "aumento salarial del 100 por ciento" y para denunciar su precariedad laboral en el sector, sumado a la falta de insumos de higiene en el escenario de pandemia por coronavirus.

"Sin respuestas por parte de las empresas y con la vista gorda de los gobiernos, los repartidores nos organizamos en un frente único internacional de lucha por nuestras reivindicaciones más urgentes: 100 por ciento de aumento en el pago por pedido y elementos de seguridad e higiene que sean seguros, de calidad y cantidad acordes a las jornadas laborales y la crisis sanitaria en curso", señalaron las organizaciones, en un comunicado conjunto.

La asociación difunde el paro bajo el lema #22ANoReparto y está respaldada por Glovers Unidos Argentina, la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR), Glovers Unidos España, Glovers Ecuador, Glovers Costa Rica, Glovers Elite de Guatemala, y Repartidores de Perú.

En diálogo con cronica.com.ar, Maximiliano Martínez, de la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR), indicó que "previo a la pandemia" ya "estábamos organizando una serie de asambleas en varios lugares del país". De esta manera se decidió que, "el día miércoles 22 llamamos a un paro nacional e internacional porque se han plegado estas últimas semanas contacto con compañero de España, Costa Rica, Guatemala, Perú y Ecuador", indicó.

"Mas allá de que las empresaas nos tilden de superhéroes les decimos a la población que somos súper explotados porque ellas no se hacen cargo"

Los reclamos que llevan adelante, "son comunes en todo el mundo" de la mano de un proceso de "flexibilización laboral a nivel mundial. Mas allá de que las empresaas nos tilden de superhéroes les decimos a la población que somos súper explotados porque ellas no se hacen cargo", insistió.

En el marco de la pandemia "se están llevando ganancias extraordinarias y nos están pagando menos". El humor de los trabajadores, "coincidió con la bronca y resolvimos salir a un paro porque no nos están brindando elementos de higiene y seguridad", apuntó.

En Capital Federal, "cada quince días nos dan un barbijo y guantes que a las dos horas se rompen, alcohol en gel de 70 ml. Todos los materiales "que tenemos que tener para nuestra seguridad y la de los clientes salen de nuestros bolsillos. Nos preocupamos no solo por nuestra integridad física y la de nuestras familias, sino que también por la de nuestros clientes", remarcó.

Con el aislamiento de sus clientes, en muchas oportunidades se ven obligados a subir a los departamentos y entregar en puerta. Maximiliano recordó y lamentó lo que le pasó a un compañero: "Una señora lo recibió con un desinfectante en aerosol y lo roció como si fuera una cucaracha", contó. Y agregó: "Nos declaran como un servicio esencial pero nos largan a la deriva".

El miedo de los trabajadores a contagiarse es constante cada vez que salen a la vía pública: "No me queda otra que salir a la calle a laburar con toda las consecuencias psicológicas que me trae. Cada vez que salgo siento que corro riesgo, tengo tres hijos, de uno voy a ser abuelo". Y agregó: "No solamente estamos denunciando a nuestras empresas que nos largan sin condiciones sino también al gobierno de hacer la vista gorda", cerró.

El paro se está convocando a través de tres hashtags: #YoNoReparto #22AYoNoReparto #22A ParoInternacionalDe Repartidores

.

La protesta de los Trabajadores de Reparto se hará sentir en la Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, Corrientes, Neuquén, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, distritos donde tiene representatividad la ATR y se hará en consonancia con otros cinco países: Guatemala, Perú, España, Costa Rica, y Ecuador.

En el comunicado conjunto divulgado para dar a conocer la medida de fuerza se habla de "la explotación a fondo del lucro por parte de las empresas de reparto, a costa de la exposición de los repartidores al contagio del Covid-19" y de que "con la pandemia se profundizaron las condiciones de precarización existentes en las aplicaciones".