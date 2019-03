Pucho era un perro callejero que vivía dentro de una casa tomada en el barrio porteño de La Paternal. Sus antiguos dueños se fueron y lo abandonaron allí, pero no estaba solo, todo el barrio lo conocía y cobijaba: le daban de comer, lo bañaban, le aplicaban la pipeta y era muy querido por todos. El lunes, los vecinos se movilizaron frente a la casa de una vecina a la que acusan de haber asesinado al can de cinco puñaladas.



Alexandra es una de las personas que asegura que el viernes por la madrugada el perro fue acuchillado por una paseadora que vive en la misma cuadra, sobre la calle San Blas.





"La novia de mi cuñado sacó a pasear a su pitbull el viernes a la 1 de la madrugada. Pucho los seguía como siempre. Dieron una vuelta a la manzana y en la vereda de enfrente estaba Ana Belen (la acusada) con sus perros. Cuando Pucho los ve, el perro de ella lo atacó y no hubo manera de evitar que se agarraran. No había nadie en el lugar y un hombre los trató de separar con un palo", indica la denunciante.



Y agrega: "Esta chica, que siempre iba con un cuchillo, le dio cinco puñaladas a Pucho en un instante. La mamá de la novia de mi cuñado escuchó los gritos y se acercó, pero esta mujer le pegó. El perro se fue malherido hacia su casa, después lo llevaron a un lugar para que lo atendieran pero como le cobraban 5.000 pesos y no podían pagarlo, entonces lo acercaron a Agronomía donde intentaron todo pero no pudo salvarse".

El animal fue atendido en la facultad de Agronomía de la UBA pero no sobrevivió.

Los vecinos, conmocionados y dolidos por la muerte, se movilizaron el lunes frente a la puerta de la casa de esta joven donde escribieron en sus paredes "asesina", y publicaron el escrache en las redes sociales.



Escrachan a una paseadora de La Paternal por apuñalar y matar a un perro pic.twitter.com/RvmY9nZGUg — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 27 de marzo de 2019



La denuncia fue realizada en la Comisaría Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires.