Luego de la entrada en vigencia del nuevo DNU firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habrá que tramitar nuevamente el permiso de circulación para cierto grupo de personas.

"Los controles se relajaron o han sido muy débiles. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. No se resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación", aseguró el primer mandatario en el anuncio de este jueves por la noche.

.

"No hay lugar para les especulaciones; estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. El problema hoy es gravísimo en la Argentina. Estamos en un récord de contagio y fallecimiento. Y a mayor circulación se genera mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud", agregó.

Lo cierto, es que aquellos que ya posean un certificado de circulación laboral, por ser trabajadores esenciales, no deben volver a validarlo en esta nueva etapa. En cambio, aquellas personas sin trabajos exceptuados, pero que habían podido obtener un permiso de 24 y 48 horas y o de escolaridad presencial, deberán volver a tramitarlo.

Restricciones: ¿Cómo sacar el permiso para circular?

La aplicación CUIDAR para teléfonos móviles volverá a tener un rol central y mediante esta aplicación, las personas podrán gestionar los permisos correspondientes. El permiso de circulación también puede gestionarse mediante la web argentina.gob.ar/circular.

En los dos casos, hay que dirigirse hasta la opción "Tramitá tu certificado único habilitante para circular".

Requisitos para sacar el permiso.

Una vez allí, el sistema preguntará si tiene DNI argentino, por lo que hay que marcar la opción que sea correcta. Después, el usuario deberá señalar cuál es la provincia donde vive. A partir de este ítem, se le desplegará otro listado de municipios y podrá seleccionar el suyo.

A continuación, tendrá que marcar si la razón por la cual quiere tramitar el permiso para circular es porque tiene que viajar al trabajo o por cuestiones especiales. Estas últimas incluyen: tratamientos médicos prolongados, traslado de hijos, trámites y asistencia a familiares. Una vez elegida la opción anterior, se debe seleccionar "Completar formulario".

Si se eligió gestionar un "permiso especial", el formulario pedirá que se especifiquen los datos completos de la persona, el motivo, la fecha del uso y el horario y los datos del lugar a asistir.

Para quienes necesiten circular para ir al trabajo, se deberá detallar los datos personales, más los de la empresa o negocio: nombre, teléfono, domicilio del lugar, CUIT del empleador, medio de transporte a utilizar, y número de patente o de SUBE según corresponda, fecha de ingreso.

Registrar la tarjeta SUBE

La tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) permite al usuario que la adquirió el uso sin necesidad de tenerla vinculada a su documento nacional de identidad.

Si no vinculás tu tarjeta SUBE no podés acceder a diferentes beneficios que otorga la red como tampoco contar con la posibilidad de controlar los viajes y los gastos realizados en el transporte público de pasajeros con la tarjeta SUBE. Por eso es importante saber si su tarjeta SUBE está registrada en el sitio oficial.

La tarjeta SUBE también hay que registrarla (Imagen ilustrativa).

Cabe destacar, que la tarjeta se puede comprar en los centros de atención oficiales y en puntos de venta, como locales comerciales, estaciones de tren y subte, agencias de lotería y correos, en las 17 provincias en las que se encuentra disponible el sistema.

Se viaja con la tarjeta SUBE en Buenos Aires y sus alrededores y en distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

SUBE: registro y baja

Cada tarjeta SUBE puede ser registrada sólo una vez y sólo se la puede dar de baja en el sistema por pérdida, robo o rotura. Por ello, si alguien intenta vincular una tarjeta SUBE que ya estaba en circulación, el sitio oficial de SUBE lo rechazará.

De esa forma se puede saber si la tarjeta SUBE está registrada a nombre de otra persona y, de ser así, ese registro no podrá ser trasladado a otro usuario: el sistema dará de baja una tarjeta SUBE si quien la tenía registrada la denuncia como perdida, hurtada o averiada.

.

El sitio oficial de tarjeta SUBE aclara que "si la tarjeta que estás intentando registrar ya está registrada a nombre de otro usuario, no vas a poder hacerlo", al igual que "si estás intentando registrar una segunda tarjeta no vas a poder hacerlo, ya que sólo se puede tener una SUBE registrada por usuario".