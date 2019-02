En Argentina, más de 5 mil personas fallecen al año como consecuencia de los accidentes de tránsito, según estadísticas de la agencia de Seguridad Vial. De hecho, ésta la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años.

“El alcohol es un peligro no desde la óptica legal que el límite es 0,5, si no que con este porcentaje ya se generan riesgos serios en la conducción. Hay que tener mucho cuidado porque aveces la gente dice bueno me tomo un vaso de cerveza y no pasa nada, pero en realidad ya está pasando”, advirtió a Crónica Gustavo Brambati, subgerente de Seguridad Vial.

Informe gobierno Buenos Aires Provincia

Si bien no existen estadísticas precisas que vinculen la ocurrencia de siniestros viales con víctimas fatales y el consumo de bebidas alcohólicas, en la Argentina estudios recientes estiman que en el año 2015 las muertes por accidentes de transporte relacionados al consumo de sustancias representaron cerca del 5% (Sedronar, 2017a).

De esta manera, Brambati aseguró que el conductor tiene que estar muy atento a las maniobras de los demás al volante, ya que no se sabe en que estado se encuentra la otra persona y que cualquiera puede causar un accidente, a pesar de que uno esté manejando correctamente.

Otro estudio determinó que del total de jóvenes conductores que asistieron a un hospital público con motivo de un siniestro vial, el 28% había consumido alcohol en las horas previas. Las encuestas por declaración también arrojan valores alarmantes: en el año 2016 el 27% de los jóvenes argentinos entre 16 y 35 años conductores de autos y el 29% de los jóvenes conductores de motos, declararon haber conducido bajos los efectos del alcohol en el último año.

Ley de tránsito.

Estos resultados evidencian que los jóvenes tienden a asumir riesgos al momento de decidir

conducir un vehículo. Sin embargo, aún no se conoce cómo reducir estos comportamientos

de riesgo a un nivel suficiente como para revertir la tendencia global vigente. Respecto a

este problema, las herramientas de política pública tradicionales no fueron suficientemente efectivas.

Usuarios de vehículos que declaran haber conducido un vehículo luego de beber alcohol según sexo y rango etario. En porcentajes. Total Nacional. Año 2016.

No obstante, el subgerente de Seguridad Vial resaltó que estamos en una época donde no solamente es un peligro el alcohol, si no que hay mucha tensión en la calle. "Muchas veces a uno lo involucran en un accidente pero no es un tema de responsabilidad lo que realmente afecta si no que también en la responsabilidad del otro. Entonces uno no se puede relajar".

Existen, además, otras cuestiones como actualmente lo es el calor, que influye mucho en el comportamiento de los conductores. “Por el calor la gente duerme mal, entonces esto afecta la conducción. Se compara el cansancio del sueño con los efectos del alcohol, muchos expertos afirman que es un estado muy parecido, entonces esto también afecta mucho a la conducción y porque la gente no percibe ciertas cosas que debió haber percibido, no presta atención en los cruces, entonces termina conflictuando maniobras muy cotidianas que no deberían generar ningún tipo de riesgo”, explicó Gustavo.

Según diferentes estudios, una temperatura mayor a 24° C dentro del habitáculo puede provocarle al conductor fatiga y distracciones.

Por su parte, en el año 2016 el Ministerio de Transporte de la Nación desarrolló el Plan Federal de Seguridad Vial encuadrado en el marco del Plan Federal de Movilidad Segura, cuyo objetivo es disminuir la cantidad de siniestros viales ocurridos en todo el territorio nacional mediante la aplicación de políticas y acciones que apelan a la participación conjunta de distintos actores de la sociedad.

El Plan Federal de Movilidad Segura establece cuatro áreas de acción para su implementación:

- Gestión estratégica de la información.

- Inversión en obras de infraestructura.

- Educación para la prevención.

- Coordinación para la ejecución.

Consejos para viajar el fin de semana largo:

- Descansar antes de salir. Mucha gente por llegar más rápido sale sin dormir y esto afecta a la forma de conducir.

- Descansar cada 100 kilómetros.

- Tratar de bajar la adrenalina.

- Además de respetar las normas de tránsito tratar de ir tranquilo. Cuando uno pierde el disfrute del manejo ahi empiezan los problemas.

- No hay que pasar los límites de velocidad.