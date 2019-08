Una usuaria de Twitter publicó una foto de sus mascotas y contó que sus perros aún le guardan comida balanceada su compañera, que falleció hace dos meses. La historia alcanzó miles de compartidos y comentarios. "¿Pueden dejar de llorar, por favor? Si les sirve de consuelo, ellos son y siguen siendo felices", reconfortó la joven a sus seguidores.

Victoria Ceballos compartió el pasado martes unas imágenes de sus dos bulldog francés, que la miran a escasos centímetros de uno puñado de comida balanceada, aparentemente sin tocar. La joven completó el relato: "Mi perra murió hace casi 2 meses. Mis perros todavía le guardan comida...".

Los primeros días del último julio, Victoria perdió a su compañera Rufina, una bulldog francés negra, que recordó en ese momento con otro tuit con fotos de los buenos momentos compartidos. "Tengo el corazón roto. Te voy a extrañar toda mi vida. Mi Rufina", publicó.

Pero ella no es la única que la extraña, ya que sus perros todavía guardan alimento por si aparece su compañera. La conmovedora historia cosechó más de mil compartidos y me gustas. "No quiero llorar", "no estoy llorando, vos estás llorando" y "un balazo dolía menos", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibieron las mascotas de Victoria.

"¿Pueden parar de llorar, por favor? Me hacen sentir mal. Si les sirve de consuelo eran y siguen siendo felices", reconfortó Victoria a sus seguidores. Además compartió nuevas fotos de sus bulldog, sonrientes ante la cámara junto a su compañera fallecida; y en la actualidad.