1 e/ 51 y 53. La Plata. 9 am.

Tercera o cuarta vez que me pasa. Se esconde. Me mira. Se masturba.

Pregúntame si iba vestida de forma sexy, alcoholizada, si ya era de noche, si iba sola. (Importa?) NO!!!! pic.twitter.com/IFm5H0OfNx