Un grupo de nueve tripulantes de un pesquero argentino que llegó este martes en micro a Corrientes desde Santa Cruz se negó a ingresar a un hotel para cumplir cuarentena obligatoria, por lo cual permanecía en el vehículo desde hace dos días, informaron los pescadores.



"Trabajamos en el buque Esamar 4, que pesca calamar y estuvimos embarcados desde el 18 de febrero", dijo Pedro Aguirre, portavoz del grupo de nueve navegantes correntinos que se niegan a aislarse en un hotel de esta capital.



El trabajador relató que un interlocutor policial les dijo "que hay dos opciones: o hacemos la cuarentena en el hotel o nos abren causas penales".

El contingente salió de Puerto Deseado, Santa Cruz, el domingo a las 5 y llegó este martes a las 6 a la terminal de ómnibus de la capital correntina.



Una vez allí, los choferes fueron abordados por autoridades policiales que los custodiaron hasta el hotel Confianza, ubicado en el centro de la ciudad y que ha sido dispuesto por el Gobierno correntino para quienes llegan desde el exterior u otras provincias para aislamientos preventivos.



"Nosotros cumplimos 50 días aislados en el mar, luego una cuarentena en puerto donde no mantuvimos ningún tipo de contacto con nadie, ni siquiera con personal de Prefectura", sostuvo.

En ese sentido, subrayó: "No tenemos síntomas y necesitamos volver a nuestras casas".



Afuera del hotel céntrico, con tránsito vehicular interrumpido y custodia de una decena de policías, el micro permanecía estacionado con la tripulación adentro, a la espera de autoridades sanitarias que realizarán hisopados.



La concejal Claudia Campias, miembro del Comite de Emergencia Sanitaria, dijo a su vez que a los pasajeros les tomaron la temperatura, confirmó que no presentan síntomas pero que no tienen documentación de autoridades sanitarias que respalde la versión sobre una cuarentena cumplida en Puerto Deseado.



"Vamos a realizarles hisopados e investigar con autoridades sanitarias si han hecho cuarentena", dijo la funcionaria a radio FM Mitre Corrientes.