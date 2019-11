Gran discordia se generó con un grupo de alumnos de la Escuela Modelo de San Juan, que modificaron la canción "Barbie Girl" de Aqua y agregaron frases en alusión al régimen de gobierno de Adolf Hitler en Alemania.

El video que subieron los estudiantes se hizo viral a través de las redes sociales, generó un rechazo generalizado en los internautas y de la institución a la que pertenecen, especialmente después de haber recibido un "9" del docente que los calificó.

Los autores de lo que llaman "una sátira", aclararon que "no tienen la intención de ofender a nadie", sin embargo aclararon con un tuit desafiante que "si su moral dicta que el humor es limitado les pedimos perdón y ojalá nunca se rían ni hagan humos negro asi duermen bien y no se los come su consciencia".

El descargo de los alumnos

El descargo de la Escuela Modelo de San Juan

La institución educativa resaltó valores que son los que enseñan dentro de su currícula: "Abogamos la formación en valores como la tolerancia, la pluralidad y respeto a toda persona humana".

En el escrito, aclaró cuáles son las medidas que van a tomar con Planificar un plan de acción para trabajar conjuntamente con los alumnos involucrados y su familia.

El comunicado completo

La Escuela Modelo de San Juan Secundaria toma conocimiento a través de las redes sociales de un video subido por alumnos de nuestra institución escolar. Inmediatamente procedimos a una reunión con el Presidente de la Asociación Israelita de San Juan Leonardo Siere, el secretario Víctor Kovalsky de dicha institución y la Representante del INADI Silvia Martín. La Escuela Modelo de San Juan Secundaria manifiesta:

Que estamos consternados, dolidos y repudiamos lo ocurrido. Desde nuestra institución abogamos la formación en valores como la tolerancia, la pluralidad y respeto a toda persona humana.

Por lo ocurrido la docente involucrada será cesanteada de la cátedra de Historia.

Se ha determinado citar a los padres de los alumnos involucrados y a sus hijos a fin de poner en conocimiento las medidas que adoptará la escuela.

De dicha reunión con la Asociación Israelita e INADI se ha consensuado: Planificar un plan de acción para trabajar conjuntamente con los alumnos involucrados y su familia en temáticas cómo diversidad cultural y valores.

Para el ciclo lectivo 2020 y subsiguientes, conjuntamente con estas instituciones se acordó trabajar en la concientización y fortalecimiento del respeto por el otro, mediante talleres formativos y espacios de reflexión para docentes y alumnos de nuestra comunidad educativa.