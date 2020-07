El gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, informó este viernes que más de 130 vehículos fueron escoltados de regreso a su lugar de origen tras no acreditar permisos esenciales para ingresar al territorio provincial.



El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial santafesino, Osvaldo Aymo, informó que los vehículos a los que se escotó de regreso fueron relevados en los controles apostados en todos lo ingresos a la provincia desde las 17 del miércoles.



Aymo afirmó que encontraron "resistencia de la gente en estos casos", y que fue llamativa "la cantidad de permisos inválidos que hay, con la nueva aplicación" a través de los dispositivos móviles que leen los permisos QR.



"Se ha verificado que muchos de estos permisos resultaron inválidos tras el escaneo. Apelamos a la responsabilidad de los que transitan", indicó.

El funcionario precisó que los controles seguirán hasta las 20 del domingo, aunque evalúan "seguir permanentemente al margen de estos cuatro días".



"No vamos a permitir el ingreso a la provincia a personas que no tenga la documentación respaldatoria y, que las actividades que van a realizar en el territorio sean reales", señaló el funcionario provincial.



En esa línea, remarcó que "el gobernador fue muy claro, si la persona tiene que ir a trabajar o cumple una labor esencial no se lo vamos a impedir, solo le pedimos que tome todas las medidas necesarias de cuidado: respetar el distanciamiento social, el uso de barbijo o tapabocas, el lavado de manos de forma permanente y, contar con toda la documentación necesaria correspondiente".