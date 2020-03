Como consecuencia del temor que genera la pandemia del coronavirus, los bancos de sangre no reciben voluntarios, razón que perjudica a los pacientes que necesitan de transfusiones. Es por ello, que desde las instituciones médicas, ahora más que nunca, apelan a la solidaridad de todos para atravesar esta compleja situación.

Desde el Banco de sangre del Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, le dijeron a crónica.com.ar que por el pánico generado ante el contagio de contraer coronavirus mermó notablemente el número de donantes, por lo que tuvieron que comenzar ellos mismos una convocatoria. "Tuvimos que salir a buscar, ya que por el miedo nadie venía. La estamos peleando y por suerte estamos teniendo buena respuesta".

.

En promedio se necesitan entre 30 y 40 donantes por día, sin embargo, actualmente el número no alcanza siquiera la mitad. Una de las causas se debe a que como consecuencia de la pandemia se tuvieron que suspender varias colectas externas que se realizan en instituciones, "sino tenemos un buen número de donaciones", sostienen desde el Garrahan. "Lo impotante es querer y poder ayudar a los chicos ya que hoy estamos necesitando sangre", agregaron.

También, Fernando Alves, director operativo de la Fundación Hematológica Sarmiento, aseguró a crónica.com.ar que allí bajó "drásticamente" el número de donantes. "Disminuyó un 20 por ciento. Si antes venían diariamente 180 personas, ahora recibimos alrededor de 150. Esto repercute negativamente en el servicio". En ese sentido, subrayó que la persona que quiere donar no corre ningun tipo de riesgo. "Donar sangre salva vidas, no se fabrica, se obtiene únicamente por donacion, todo el mundo en algun momento va a necesitar, por eso hoy más que nunca es necesario ser voluntario", cerró Alves.

Una situación similar advirtieron desde la Fundación Swiss Medical que mediante un comunicado apostaron a la solidaridad de la población.

Comunicado de la Fundación Swiss Medical

En ese sentido, desde ambos establecimientos médicos remarcaron que se toman todos los recaudos y se brindan todas las condiciones necesarias para dar tranquilidad a aquellas personas que quieran donar.

De tal manera las donaciones se realizan por turno, cada treinta minutos, para evitar aglomeraciones, entre otras medidas que fueron establecidas para evitar la propagación del coronavirus.

.

Los requisitos para donar sangre consisten en tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos. Por otro lado, también es importante que en hombres hayan pasado cuatro meses de la última donación, mientras que en el caso de las mujeres seis.

No haber tomado recientemente medicamentos. Asimismo, es importante que haya pasado un plazo de doce meses en caso de haber realizado acupuntura, haber tenido una operación, haberse realizado un tatuaje o piercing. Tampoco estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

En la actualidad, en la Argentina, según el registro oficial de la Dirección de Sangre y Hemoderivados del Ministerio de Salud de la Nación, hay 426 bancos de sangres entre públicos y privados.