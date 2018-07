Melany Aguiar, quien estaba siendo buscada desde el viernes, fue encontrada por la policía bonaerense en Pilar tras un llamado al 911. Estaba bien y dijo a los efectivos: "Fui a visitar a un amigo".



Los primeros resultados del examen médico arrojaron que la chica no sufrió ningún ataque sexual ni signos de haber sigo golpeada. La Justicia investiga qué fue lo que pasó.



Melany, de 19 años, según le dijo a los investigadores, tuvo una discusión con su mamá y reconoció que iba a encontrarse con un chico que vive en Boulogne, a quien había conocido en la red social de citas Badoo. Aseguró que durante estos días que estuvo desaparecida durmió en la calle y anduvo deambulando por la misma. Según se supo habría ido a una fiesta y durmió en un tren.



Los investigadores, sin embargo, le prestan especial atención a la conexión entre Melany y su amigo de Badoo, un hombre de 27 años con quien estuvo chateando a través de Facebook.



Ambos acordaron encontrarse el viernes último en Boulogne, para lo cual Melany salió temprano de su clase en la Facultad de Agronomía. Y el último rastro del celular de la estudiante es precisamente en la esquina de la casa del joven, quien aseguró a la policía que el encuentro nunca se produjo.



El martes, una vecina la reconoció por la calle, la llevó a una panadería y llamó al 911. Alli le dieron alimentos y al llegar la policía trsaladó a la chica a la comisaría de Del Viso. Allí fue su padre, pero Melany no quiso recibirlo, sí a su tío. "La pude ver, me dijo que estaba bien. Cuando llegué la hicieron salir y me dijo 'tío, estoy bien, quedate tranquilo'. Le pregunté si había comido y me dijo 'sí, comí acá. Estoy bien, no quiero hablar ahora' y se metió adentro de la oficina", expresó Gonzalo.



Melany fue llevada a la fiscalía a declarar, ya que hay una causa de búsqueda de paradero abierta a cargo del fiscal Anselmo Castellí.



La búsqueda



Las actuaciones de la Policía de la Ciudad comenzaron el día 6 de julio a las 22.30, con la denuncia del padre de Melany, en razón de que recibió una llamada telefónica por parte de su ex pareja (madre de Melany), diciéndole que la chica no contestaba los mensajes ni llamadas, y que el último lugar donde asistió fue a la Facultad, donde su padrastro la había llevado hasta la puerta.



La fiscalía dispuso un rastrillaje realizado de la División Perros en el establecimiento educativo de Agronomía, contando para ello con prendas de Melany. Este procedimiento se realizó durante todo el fin de semana y no se halló ningún rastro de la chica.



Por otro lado, se trabajó en los 4 perfiles de redes sociales que registra Melany y cuya familia desconocía. De las cámaras del lugar se observa a la joven tomando el colectivo de la línea 78 en la avenida San Martín, información que coincidió con los movimientos de la tarjeta SUBE.



Los investigadores pudieron determinar que la joven buscada se habría dirigido a la localidad de Boulogne ya que mantenía una relación con una persona que vive en la zona, domicilio que se allanó y donde no se encontró rastros de la adolescente.



Las brigadas estuvieron abocadas en torno a los distintos testimonios que se fueron obteniendo, algunos de ellos a partir de la propagación de la búsqueda a los medios de comunicación, a quienes se solicitó la difusión de la imagen. Lo que efectivamente dio resultado porque al reconocerla una persona llamó al 911 y así pudo ser encontrada en la Ruta 26 y Olavarria, de Del Viso. Anoche se esperaba que terminara la declaración ante el fiscal, quien busca saber qué pasó, y que se reúna con su familia.