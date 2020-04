Un médico residente del servicio de anestesiología del Hospital Fernández dio positivo para Covid-19. La jefa del área también presentó síntomas similares y está a la espera del resultado del hisopado. Desde el centro de salud porteño se decidió aislar a 18 profesionales que estuvieron en contacto estrecho con ellos.

"Es importante que la gente se queda tranquila y que los profesionales de salud que trabajan en el Hospital Fernández también se queden tranquilos. Un residente de segundo año de anestesia, el 15 de abril, empezó con febrícula, dolor de cabeza y decaimiento general por lo cual consultó al servicio de infectología y se lo mandó a la casa para que hiciera aislamiento ante sospecha de que pudiera tener una infección viral", comenzó a contar Ignacio Previgliano, director del Fernández, a Crónica HD.

.

Luego, prosiguió: "A las 48 horas el muchacho empeora, entonces se decide su internación en una clínica privada, en donde la hacen el hisopado y da positivo para Covid-19. Lo que se pudo determinar es que el doctor no tuvo contacto con ningún paciente Covid positivo en el hospital".

"Trabajó en varias cirugías con un equipo de protección perfecto, por lo que cumplió adecuadamente las normas para no contagiar y no contagiarse. No hay ninguna posibilidad de que él haya contagiado a nadie. Las medidas que se están tomando son efectivas. El contagio no ocurrió en el hospital", aclaró Previgliano.

.

"Cuando terminó la cirugía, hubo una reunión de discusión de casos. Como nadie pensó esto, esos ocho anestesiólogos tuvieron que ser aislados. Y también hubo 10 médicos de terapia intensiva que compartieron un curso con él de docencia", expresó el director del hospital.

Pese a que reconoció que habrá un déficit de anestesistas, Previgliano declaró que "el hospital está funcionando con normalidad", ya que "tenemos otros equipos de anestesia".

Sobre la otra profesional presuntamente afectada, detalló: "La jefa de anestesia estaba con síntomas menores. Se le realizó el hisopado y hoy vamos a tener el resultado". El 14% de los contagiados en Capital pertenecen al sistema de salud.