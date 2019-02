Una adolescente corre riesgo de perder su visión luego de ser sometida a golpes, en forma salvaje, por un menor y sus padres, en la localidad bonaerense de Domselaar. Una discusión por Facebook entre menores desencadenó la ira de su grupo familiar, que a pesar de la brutalidad y la gravedad de la agresión, siguen en libertad. Por lo tanto, la joven permanece encerrada en su vivienda, producto de las constantes amenazas, mientras espera ser intervenida quirúrgicamente.

Su casa y los consultorios médicos constituyen los únicos dos ámbitos en los que pasa sus días Magalí, de 15 años, desde el martes 22 de enero pasado. En aquella oportunidad, la adolescente se retiró de su vivienda, caminó unas cuadras, hasta llegar a una parada de colectivos, a la espera del transporte que la llevara a la casa de su abuela.

Pero en ese momento una camioneta se detuvo abruptamente a pocos metros, y del rodado descendieron un menor y sus padres. El primero había mantenido un vínculo amistoso con ella, pero días antes discutieron por Facebook, y fue entonces donde decidió tomar intervención su familia.

Sin embargo, los padres del joven no recurrieron a métodos pacíficos, ni mucho menos al diálogo puesto que "un día viene el papá de los chicos con un arma, y me dice que si mi hija no se deja de joder la iba a matar", señaló al portal Detrás de la Noticia Celeste Pérez, mamá de Magalí.

En consecuencia, la mujer le ordenó a su hija evitar todo tipo de contacto con el chico y su núcleo familiar. Pero en aquella jornada, apenas advirtieron su presencia en la vía pública, ella fue cercada e inmediatamente recibió todo tipo de golpes con fierros y rebenques, según denunció Celeste en la comisaría local.

Al respecto, Oscar, abuelo de la víctima, detalló a Crónica que "le pegaron hasta dejarla casi inconsciente. Ella ya sufría una afección en un ojo y con esta agresión se empeoró e incluso puede perder el otro". Gracias a la protección de un grupo de miembros de un club cercano, Magalí salvó su vida, pero mientras yacía en el suelo, uno de los violentos le apuntó con su arma y le juró vaciar el cargador en una próxima oportunidad.

Ante semejante situación, Pérez decidió acudir a las autoridades policiales y judiciales, cuyas respuestas fueron dispares. Puesto que "si bien le dieron un botón antipánico, hasta el momento no detuvieron a ninguna de estas personas y ellos siguen con las amenazas, diciéndole a mi hija que si no paran con los escraches los van a matar a todos", reveló Oscar.

En este marco, la adolescente sólo se aleja de su vivienda para someterse a los sucesivos exámenes pre-quirúrgicos dado que "uno de sus ojos corre peligro porque le han quedado muchos coágulos, producto de la paliza. Por eso, los doctores anunciaron que deberán realizar una operación de alto riesgo, que implica que puede perder la vista del único ojo que tenía sano".