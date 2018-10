Sheila Alejandra Ayala tiene 10 años y está desaparecida desde el domingo al mediodía, cuando fue vista por última vez mientras jugaba con una amiga en la puerta de su casa, ubicada en el barrio Trujui, en la localidad bonaerense de San Miguel.



Los vecinos sospechan del círculo íntimo relacionado a la mamá. El misterio ronda a un caso preocupante, ya que no se sabe la suerte que puede haber corrido la pequeña. El martes, la policía investigaba lo sucedido en el marco de un posible ajuste de cuentas.

Así es el pedido de información sobre el paradero de Sheila.

"Ella estaba jugando con una nenita. La nenita se fue a tomar agua y cuando volvió Sheila no estaba", contó el tío de la chica.



En tanto, el padre explicó que "toda la familia paterna se encontraba comiendo arriba", cuando la menor le pidió permiso para "irse a jugar". Y agregó: "Estoy seguro que a ella se la llevó alguien que la conocía. Porque ella no sale sin permiso".



Luego, le envió un mensaje emotivo para su hija. "Aparecé, estamos deseperado, yo soy tu papá y sabés que me desvivo por vos. Lo único que quiero es que vuelvas".

Según se supo, los padres de la nena están separados, y la custodia la tiene el papá. De los operativos de búsqueda participa Gendarmería, policías y perros entrenados en hallazgo de personas.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera de San Miguel y la Unidad Fiscal N° 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas.



"Con el permiso de sus moradores, también se hicieron rastrillajes en casas de familiares, pero no hubo nada que llamara la atención", agregaron desde la Fiscalía.

Lionela, la tía de Sheila expresó a Crónica HD": "La familia de la madre no fue a buscar a la nena en ningún momento. Mi hermano tuvo un intento de suicidio por todo esto que pasó. Por eso lo llevaron al hospital". En tanto, la otra hermana del papá de la nena señaló: "La angustia es terrible, mi hermano no da más, se quiso matar. Lo ayudamos entre todos porque no podemos más. Queremos que todo termine ya".

La relación entre el padre y la madre de Sheila no es la mejor. Incluso ambas familias se acusan mutuamente de la desaparición de la nena.



Alejandra, la madrastra de Sheila, indicó que recibió amenazas por parte del círculo íntimo de la mamá y que la quisieron golpear: "Se me avalanzaron y ni pensaron que tenía a mi nene en brazos, me querían pegar igual", explicó.

Sheila es de tez morena, de 1,50 metro de estatura aproximadamente, contextura física delgada, de cabellos largos hasta la cintura de color castaño oscuro, ojos color marrón, tiene las orejas con unos aritos tipo esfera.



Para aportar información, hay que comunicarse al 911 o al número 0221-15-5070315.