La Municipalidad de La Plata presentó este domingo un protocolo para el respeto a las diversidades sexuales y a todas las identidades de género destinado a trabajadores y trabajadoras de la comuna, y su trato con los vecinos y vecinas de la ciudad.



En el marco del Orgullo LGBTIQ+'>Día Internacional del Orgullo LGBTIQ++, se precisó que la iniciativa, cuyo objetivo principal es promover entornos de respeto y acompañamiento en ámbitos municipales, fue elevada al Concejo Deliberante local.



Al respecto, la secretaria de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género, Carolina Piparo, valoró que “la gestión del intendente (Julio) Garro sigue avanzando en políticas públicas de género" y manifestó que "desde la Secretaría nos propusimos darle acceso e igualdad de oportunidades a cada platense. Este protocolo, que persigue el respeto absoluto a las identidades de género y las diversidades sexuales, es una consecuencia de esa decisión política”.

Entre sus principales características, el protocolo establece que todas las personas tienen derecho a cambiar su nombre de pila y el género en todos los registros de la administración pública sin necesidad de cambiar su DNI.Además, insta a no solicitar documento de identidad a menos que sea necesario para el trámite, servicio o atención a brindar.“Es un orgullo que todo el equipo municipal trabaje con este nivel de empatía, y que la perspectiva de género y diversidad sexual esté presente en cada toma de decisión. Tenemos en claro que con este protocolo no se resuelven la totalidad de los problemas, pero entendemos que el camino que venimos transitando sigue sumando herramientas para convertir a La Plata en un municipio cada vez más empático y cercano con nuestros vecinos”, sentenció Piparo.Conjuntamente, el protocolo detalla algunas cuestiones procedimentales para facilitar la modificación de datos personales en los espacios laborales de la Municipalidad, eliminando los mecanismos internos que ralenticen, dificulten o impidan el acceso a los derechos garantizados por la ley.De este modo, puntualiza como deben proceder las y los trabajadores que hayan ingresado a la comuna antes de acceder al DNI de acuerdo con su identidad de género y deseen rectificar la información registrada en los sistemas administrativos. Por otro lado, también explica qué deben hacer aquellas personas que no tengan DNI rectificado.Finalmente, desde la Secretaría de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género precisaron que ante cualquier consulta o asesoramiento se debe enviar un correo electrónico a politicasdegeneromlp@gmail.com o comunicarse por teléfono al (0221) 423-2232.