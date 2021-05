En los últimos días, un video capturado en una institución educativa de Poynette, en Wisconsin, Estados Unidos, se hizo viral. Es que en las imágenes se puede ver cómo una docente agrede verbalmente a un alumno que no estaba usando su mascarilla.

En la grabación, se observa a un alumno sentado en el suelo, contra la pared, en un aula (ya que se advierten los pupitres) y a la profesora de espaldas retándolo. Lo inusual fue que la educadora en vez de razonar con él, comenzó a insultarlo.

“No me importa si estás vacunado, idiota. No quiero enfermarme y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar solo porque estás vacunado. ¿Sabes que? No eres una persona especial por aquí", aseguraba la mujer mientras el adolescente intentaba responder.

“Deberías escuchar cómo todos hablan de ti por aquí. Eres un idiota. Eres un idiota. Y necesitas respetar a otras personas en tu vida. No eres un gran hombre en el campus, deja de caminar por aquí como si tuvieras un palo en el trasero", agregaba la profesora.

El segundo video

El video fue compartido en primer lugar por una conductora de radio quien luego agregó un link a una segunda parte que ahora se puede ver censurado para proteger la identidad del alumno, aunque todavía se escucha el audio.

"No me caes bien", exclama la docente que hasta el momento no fue identificada. "En un par de años vas a ver lo fuerte que seré", le replica el estudiante. "No, en un par de años sé exactamente en dónde estarás, porque gente con tu actitud no llega muy lejos. Tratás a la gente como basura y la gente que trata a los otros como basura no llegan muy lejos".

"Eres uno de los chicos más irrespetuosos que he visto atravesar los pasillos de esta escuela. Tenés 27 años, madurá. Tené un poco de compasión por las otras personas en el mundo", continúa la maestra. "Lo tengo", asegura el chico. "No lo tenés, muéstralo, demuestra que me equivoco. Sé agradable con alguien", le pide.

Las consecuencias

A través de Facebook, el administrador del distrito Matt Shappell, contó cuáles son las medidas que tomaron. “El Distrito Escolar de Poynette está al tanto de un incidente que ocurrió hoy, 11 de mayo de 2021, que involucró a un maestro y un estudiante de la Escuela Secundaria Poynette”.

“El Distrito está iniciando una investigación y el maestro involucrado ha sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación. El Distrito se comunicó con los padres y estamos tomando medidas para brindar el apoyo adecuado al estudiante involucrado", cierra el comunicado.

