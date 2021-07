Eran los años 90, y el show de Marcelo Tinelli arrasaba en la televisión argentina. Todavía no la superproducción al estilo reality que hoy conocemos, VideoMatch comenzaba a sumar nuevos humoristas a sus flancos. Uno de ellos fue José Carlos Guridi. Recién llegado de Córdoba y con la tonada que nunca se le fue más presente que nunca, Yayo se hizo un espacio en el famoso programa y nunca más se detuvo.

Top Forry y cámaras ocultas en VideoMatch con Marcelo Tinelli:

Junto al Cuarteto Obrero, Yayo se impuso como uno de los grandes humoristas de VideoMatch.

Aunque no era su primera vez haciendo comedia en vivo, Yayo Guridi tardó un poco hasta encontrar su humor en Buenos Aires. "No podía agarrarle la mano a la tele", confesó a Clarín y asehuró que el mismo Marcelo Tinelli lo quería fuera del programa.

Pero el papel en VideoMatch no era algo que soltaría con facilidad. Despues de todo, justificó abandonar su carrera como economista después de haber ejercido durante siete años. Sus ambiciones en el plano financiero tampoco eran pequeñas, llegando a soñar con dirigir el Ministerio de Economía y sacar al país de la inflación:

“Decía: voy a solucionar el problema de la inflación, voy a posicionar a la Argentina contra las economías que la quieren depredar. Después te das cuenta de que al enemigo lo tenemos adentro”, le dijo a la revista Rolling Stone.

Poco a poco, Yayo comenzó a construir su identidad como el "rey de las puteadas". Desde el segmento Top Forry parodiaba groseramente los temas más famosos de la época, pero fue su participación en las cámaras ocultas la que pasó a la historia. Con cómplices como José María Listorti, Freddy Villarreal y Larry de Clay, los humoristas incomodaban a modelos y famosos con sus "guarangadas".

"Pero creo que en esa época era normal, era un ciclo más de cámaras ocultas. Donde las cosas se planteaba para incomodar lo que se llamaba 'la víctima'. Hoy todo eso no iría", confesó a TvShow. "Tuvo su éxito, pero hoy en día de mi parte no lo haría. Actualmente hay que agudizar el ingenio".

Su paso por el show de Tinelli le dejó grandes enseñanzas sobre el mundo del espectáculo, pero su fama de humor provocativo lo volvería un personaje controversial en los años siguientes.

Yayo Guridi, cancelado y al mismo tiempo amado en Sin Codificar

El nuevo programa se abrió a segmentos como Los Rebos y Hablemos Sin Saber.

Su salida de Showmatch en 2008 lo dejó en la puerta de Peligro: Sin Codificar, el programa liderado por Diego Korol que acompañó los domingos a miles de familias. A pesar de la reducción de presupuesto que significó dejar la superproducción de Tinelli, el nuevo espacio le permitió a Yayo dejar que su imaginación corra.

Con la compañía de Bambino Veira, Jowi Campobassi, Manu Sarrabaurrouse y Toti Pasman, el programa se volcó al humor y fue nominado a múltiples galardones. Entre otros, ganó el Martín Fierro a Mejor Programa Humorístico por cuatro años seguidos desde el 2012.

Pero los tiempos cambian, y el humorista cordobés chocó contra una pared que lo obligó a cambiar de rumbo. En julio de 2017, el grupo Acciones Feministas acusó a Yayo de “incurrir en violencia simbólica” con algunos de sus personajes, y logró que suspendiera los shows que tenía previstos en Punta Alta y Bahía Blanca.

En su momento la polémica desató una batalla campal en redes sociales, pero estos días Yayo se abre al cambio: "Ahora estoy más cerca de los 60 años que de los 50, y no puedo hacer las cosas que hacía a los 30. Si antes me decían '¡qué chabón zarpado!', ahora me dirían '¿qué le pasa a este viejo verde pelotudo?'. A medida que vas creciendo hay un camino natural que te lleva a abrir otras puertas", comentó a Clarín.

La acusación de machismo no detuvo a Sin Codificar, que continuó hasta su última edición en 2019. Siempre trabajando y con nuevos proyectos en la puerta, Yayo logró transformarse a nuevos formatos y, sin dudas, llegar al corazón de millones de argentinos.

Disponible en streaming

Yayo afirmó disfrutar su participación en Monzón, a pesar de no tener mucho interés por el boxeo.

Guridi pudo lucir su rango de actución en la serie de HBO Monzón. También acompañada por su serie de polémicas de género, la producción lo vió en el papel de Alberto Olmedo: "Para mí fue un aprendizaje muy grande, porque nunca había trabajando en un unitario, y encima con producción de Disney, una producción muy fuerte. Hice unas pequeñas participaciones, pero por suerte me dejaron jugar bastante", contó a TvShow.

Durante el primer año de la pandemia volvió al streaming con una edición especial de Peligro: Sin Codificar, y también participó de La revista del verano junto al Mago Black y la vedette Lorena Liggi.

Estos días continúa trabajando duro en una nueva producción para Polka, 1-5/18: somos uno. La nueva tira a cargo de Adrián Suar cuenta la historia de La Peñaloza, un barrio marginal con drogas, narcos y amores donde el cómico interpretará el personaje de Rogelio.

La tira se estrenará por Eltrece próximamente, y ya fue blanco de críticas.

Con una nueva edición de Sowmatch que abrió de nuevo las puertas a los cómicos que la vieron nacer, a Yayo le apareció la posibilidad de volver junto a Tinelli a los ciclos humorísticos. Sin embargo, Yayo no se sumó junto con Pachu y José María Listorti en el reencuentro:

"Tengo una muy buena relación con Marcelo y su equipo. Pero no me llamaron porque saben que estoy con una producción detrás de otra y no tengo tiempo", explicó a Clarín. Sin embargo, no descarta una vuelta al equipo que lo recibió cuando llegó de Córdoba: "Para hacer algo a medias y mal, prefiero no hacerlo. Más adelante, veremos...".

