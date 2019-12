Por Antonela Ravinale

Los días soleados son ideales para proyectar actividades al aire libre y un chapuzón en la pileta o en el mar y para hacerlo siempre es necesario un protector solar que nos cuide de los dañinos rayos del sol. Pero, al poner un pie en las farmacias o supermercados, el precio de estos productos nos da de lleno en el mentón: los más baratos rondan en 500 pesos. Entonces, quedan dos alternativas: cerrar los ojos y comprarlos igual o quedarse encerrado y refrescarse con el aire acondicionado.

En Argentina existe variedad de marcas de bloqueadores pero en cualquier caso, sus precios llegan hasta los 900 pesos dependiendo del factor de protección y de la forma de aplicación. Algunas cuentan con promociones que "alivian" un poco el bolsillo pero no logran ser suficiente. Claro está que la inflación del país es de 50,5% en términos interanuales y que eso explica el aumento también. El punto es que, hablamos de protectores solares, productos que si bien son considerados "cosméticos" en realidad son esenciales para el cuidado de la piel.

Guido Miani, brand manager de Hawaiian Tropic y Banana Boat, explicó a Crónica cómo determinan el precio de los protectores solares. "Al ser productos importados dependemos de la evolución del dólar. Lo importante es que nuestras marcas van a estar más baratas en dólares que en el exterior por la devaluación que venimos sufriendo los últimos dos años. Toda la categoría se maneja con dependencia del dólar", sostuvo. Pero, ¿existe industria nacional de estos productos? "Sí, pero las materias primas están dolarizadas en gran medida", remarcó Miani.

A su vez, comentó que hay posicionamiento de mercado que ya está predefinido entre las marcas: "Se setea un precio estándar y después hay muchas dinámicas comerciales. Hay un posicionamiento ya definido que cada uno respeta".

Teniendo en cuenta esto y la importancia para la salud, la pregunta es por que los protectores solares no forman parte del programa de Precios Cuidados, en el cual hay 553 productos de rubros tan disímiles como iluminación, librería y mascotas. No obstante, al buscar en "perfumería y cuidado personal" hay cremas, jabones, quita esmalte, repelente y hasta preservativos. "El programa contempla productos de primera necesidad. Nació como eso y luego se fue extendiendo", explica Miani y continúa: "Al ser productos de estacionalidad no tiene mucho sentido tener una política de ese estilo. Además, su principal canal de venta es la farmacia y no los supermercados", declaró. Si bien es cierto que se trata de un producto estacional, lo real es que hubo productos de precios cuidados para el Día del Niño y 37 productos de librería de cara al inicio del ciclo lectivo 2019.

En Argentina hubo 1703 nuevos casos de melanomas de piel durante el 2018, según informó el International Agency for Research on Cancer

¿Por qué son considerados un producto de cosmética?

Los protectores solares no tienen actualmente una cobertura o un descuento por parte de las prepagas u obras sociales, porque se los considera como un producto de cosmética. Así están inscriptos en ANMAT. En ese sentido, el diputado radical Fabio Quetglas presentó un proyecto de ley para que estos productos tengan cobertura de las obras sociales.

"El proyecto sería tratado el año que viene en sesiones ordinarias. En los últimos 20 años aumentó el cáncer de piel, por lo que es necesario incorporarlo bajo un criterio sanitario ya que esta enfermedad tiene elevados precios para la salud pública. Uno de los planes es incorporarlos en la cobertura, algo que debería determinar la ANMAT con un organismo de dermatología", dijo en diálogo con este medio.

Por su parte, el dermatólogo del hospital Británico, Gabriel Noriega (MN 103548), declaró en diálogo con Crónica: "En situaciones particulares, cuando el paciente tiene una enfermedad, claramente declarada, puede llegar a tener una cobertura total con respecto a la obra social o su prestador, pero no lo consideramos como algo estético y cosmético, sino como algo que da un cuidado hacia la piel".

"Creo que sí debería cambiarse de rubro. Los protectores con alto factor son indicados en pacientes que han tenido cáncer de piel o que tienen riesgos de tener. La venta bajo receta sería beneficioso para aquellas personas que padecen enfermedades que están exacerbadas por el sol. La incidencia de cáncer de piel no sólo depende de la exposición solar sino del tipo de piel", indicó el profesional.

Además, comentó porqué se deben utilizar protectores. "Disminuyen los riesgos de desarrollar cáncer de piel y del envejecimiento cutáneo. La recomendación es durante todo el año para las personas que se expongan de forma diaria. Las personas que no estén al sol cotidianamente, como alguien que trabaja en una oficina o con luz artificial, deben usar protector solar en la cara. Y sin duda, en época veraniega es aconsejable usar uno que no sea menor a 30, colocarse antes de ponerse al sol, reponerse cada dos horas si se moja y hay sudoración", detalló. Y agregó convencido: "El melanoma es uno de los tumores más agresivos que pueden surgir por la exposición al sol, así también como los carcinomas".

En la actualidad, el Instituto Nacional de Cáncer no cuenta con información estadística actualizada sobre la incidencia del cáncer de piel ya que sus programas están apuntados a la prevención y detección temprana del cáncer. De todas formas, la IARC (International Agency for Research on Cancer), indicó que en 201. en Argentina hubo 1703 nuevos casos de melanomas de piel y 592 muertes. Mientras que a nivel mundial hubo 287 723 e índices de muerte fueron 60 712.