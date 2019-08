La cotización del dólar saltó 23% en el mercado minorista, al cerrar a un promedio de $57,297 por unidad, tras el resultado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner le sacó una diferencia de alrededor de quince puntos porcentual al binomio Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto.



La suba se produjo aún cuando el Banco Central convalidó un incremento de más de 11 puntos porcentuales en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), que quedó en un promedio de 74,782%, con el objetivo de controlar al dólar.



En ese marco, la entidad monetaria llevó a cabo tres licitaciones por un monto total de US$ 165 millones, con lo que logró contener y reducir la fuerte suba registrada por la divisa en las primeras horas de operaciones.

Estas cotizaciones registraban las pizarras en el centro porteño. (Rubén Paredes/Crónica)

La primera licitación se concretó cuando el dólar bordeó los $60 en el mercado mayorista. Al cierre de la última operación el dólar retrocedió a $53, con lo que el promedio del mercado cerró en $53,50, con una suba de 18,3% respecto al viernes pasado.



"Suba en la tasa de las Leliq, ventas en los mercados de futuros, ventas por cuenta de Hacienda y ventas propias del BCRA en el segmento de contado, fueron las herramientas utilizadas por la autoridad monetaria para detener la fuerte suba del tipo de cambio", describió el analista Gustavo Quintana y apuntó que las ventas de contado llegaron a los US$ 105 millones.



"En una rueda con bajo volumen de negocios -de US$ 549,8 millones- y con activa participación del Banco Central, la divisa norteamericana tuvo una fuerte reacción alcista luego de conocidos los resultados de las PASO de ayer", agregó Quintana.



El volumen negociado en el mercado de futuros del Rofex fue de US$ 923 millones, una cifra 17,36% menor que la del viernes pasado. Hoy los plazos más cortos concentraron más del 90% del total operado, cuando en general explican alrededor del 60%, y los precios finales para agosto y septiembre terminaron en $ 57,45 y $ 62,70, con subas de más de 10 pesos en los distintos plazos.



Otro dato relevante de la jornada fue que el Banco Central, a pesar de la suba de tasas, no logró renovar los vencimientos de Letras de Liquidez previstos para la fecha, lo que determinó un incremento en la liquidez de casi $159.000 millones.



"Hoy que el BCRA no pudo renovar su vencimiento y tuvo que emitir casi $159.000 millones a pesar de subir 11 puntos porcentual la tasa y en un contexto del dólar subiendo 18%. Subestimaron el riesgo de las Lebacs y repiten el mismo error con las Leliqs", advirtió el economista Christián Buteler.



En el mercado minorista, el dólar alcanzó un máximo de $61,430 minutos antes del mediodía, para luego retroceder a tono con las distintas licitaciones que llevó a cabo el Banco Central, a un promedio de $57,297, con una suba de 23% respecto al viernes pasado.