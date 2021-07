Corría el año 1999, VideoMatch conquistaba el rating gracias a la frescura de los nenes en su segmento “El show de los chicos”, en el que presentaba a pequeños con habilidades para contar chistes y eventualmente para el canto o el baile. Allí se presentó Nicolás Nievas, un chico de seis años, oriundo de Ensenada (La Plata), que iba a interpretar una canción de cumbia.

Sin importar el formato, siempre lo que “garpa" en el mundo "Tinelli" son las previas y Nico le dio una de las mejores. Es que a pesar de su corta edad, se mostraba muy desenvuelto, respondía a todas las preguntas del conductor y en su primera aparición incluso se animó a cantar a capela una canción de Daniel Agostini.

En la charla con el conductor, el niño se definió como "canchero" y "fanático de la cumbia", que soñaba con cantar con el Grupo Red. Por eso, a los pocos días, Marcelo decidió que le iba a cumplir el primero de sus sueños, el cantar con una banda propia.

"Mi fuerte en realidad era el canto, así que canté una de Daniel Agostini. Me preguntaron si tenía otro referente y les dije que me gustaba Grupo Red. Después me consultaron si me gustaría cantar con ellos. Fue un sueño, no me lo voy a olvidar nunca", relató hace algunos años a medios platenses.

El fenómeno del mini cumbiero de Videomatch

Así fue como, con su escaso metro de estatura, su corte de pelo al estilo Carlitos Balá y su desfachatez, Nico se dio el gusto de tocar una cumbia con un grupo de músicos del programa. Pero eso no fue todo, Tinelli quería ir más allá y consiguió que cantara con el Grupo Red.

"La banda me gusta por mis hermanos, que lo escuchaban cuando estaba muy de moda. Me llamaba la atención los movimientos que hacían, los saltos. Mi papá, cuando podía, me llevaba a verlos. Tuve la oportunidad de cantar con Javito varias veces más y cuando vienen a La Plata me doy una vuelta y los voy a ver. Siempre me agradecen por haber pedido por ellos cuando era un nenito. El fanatismo no se termina nunca, es una banda que marcó mi vida. Los sigo mucho", aseguró.

A partir de ahí, Nievas se volvió una celebridad en el mundo de la cumbia y pudo conocer a los mayores exponentes del momento. Esa no fue su única gran aparición en televisión, en el 2012 se presentó en el “Soñando por Cantar” y años después en el programa de Guido Kaczka.

Qué fue de la vida de Nico Nievas

Hoy, a más de 20 años de su debut televisivo, continúa ligado a la música, pero siempre recordando su paso por el programa con mucho cariño. Hace alrededor de tres años formó el grupo Chamna e incluso Tinelli lanzó en las redes que le gustaría volver a verlo, pero hasta el momento no tuvo lugar el gran regreso.

A partir de la cuarentena decidió darle empuje a su carrera como solista y hace una semana sacó un nuevo tema en colaboración con Oh Romeo.

