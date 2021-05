Si a los equipos de fútbol se los mide en base a los resultados, en el campo del tarot y la astrología difícilmente alguien le pueda quitar el título al Brujo Atahualpa. Sus pronósticos deportivos causaron sensación y lograron que su fama trascendiera de la ciudad de Neuquén, donde tiene su santería.

Atahualpa dice que lo suyo no es sólo videncia. Cuenta que se informa mucho de fútbol, que lee, analiza las campañas de los equipos y estudia las formaciones que anuncian los técnicos en la previa de cada partido. Y que en base a ello da su pronóstico.

El hombre adoptó su apodo en homenaje al Inca Atahualpa, ya que su familia es originaria de Perú. Se confiesa fanático del fútbol: "Voy a la cancha, a los Mundiales, las Copas América, la Libertadores... A donde pueda, voy", cuenta. Y se confiesa hincha de Racing y de Sporting Cristal, "porque mis abuelos vivían a unas cuadras del estadio".

Antes de cada evento de magnitud, como el Superclásico de este domingo, Atahualpa formula su pronóstico y se lo informa al diario La Mañana de Neuquén. Según ese medio, el brujo lleva un récord de 12-2: acertó el 86% de sus últimas predicciones deportivas.

.

Con ese palmarés, Atahualpa dio su pronóstico: ¡el Millonario festeja en casa ajena! "Será un tiempo para cada uno pero los astros le dan un plus a River. Y ojo que los astros son importantes, en el último clásico no querían que pierda Boca y en la jugada del final la pelota entró y salió; bueno ahora no quieren que pierda River".

El brujo ratificó su predicción incluso después de enterarse del brote de coronavirus que diezmó el plantel conducido por Marcelo Gallardo. "Lo volví a estudiar y River pasa a semis. A pesar del Covid, van con todo".