Apoyo total: El impecable gesto del plantel de Boca y Riquelme con la Reserva para el Superclásico

El plantel de Boca, que sigue celebrando el triunfazo ante River, tuvo un gran gesto con la Reserva. En plena concentración, en la previa del partido de este jueves ante Defensa y Justicia por el torneo Apertura de la Liga Profesional, fueron a apoyarlos y alentarlos para el Superclásico de los juveniles en Boca Predio. También estuvo presente Juan Román Riquelme.

Tanto el presidente del club como la gran mayoría del plantel profesional asistieron al partido para alentar al equipo de Mariano Herrón. Entre ellos, el capitán Leandro Paredes, Ander Herrera y el propio Claudio Úbeda junto a Juvenal Rodríguez, su ayudante de campo.

Marcelo Delgado fue tajante con las chances de que Paulo Dybala llegue a Boca: "Sería importante..."

PRESENTES PARA VER A LA RESERVA: el plantel de la primera de Boca, en Boca predio para el Superclásico del #TorneoProyección. pic.twitter.com/qvY88QxUyd April 22, 2026

¡COMO UNOS HINCHAS MÁS! El plantel superior de Boca alienta a los pibes de la Reserva en el Superclásico ante River en el Predio. ¿Quién es el más fanático?



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El Xeneize marcha tercero en el Torneo Proyección con 20 puntos y un partido menos, por lo que un triunfo lo catapultaría a la cima de la Zona B, únicamente por detrás de Defensa y Justicia y Quilmes.

Úbeda habló del triunfo de Boca en el Superclásico y fue crítico con las protestas de River por el supuesto penal del final

Mientras tanto, el Millonario está sexto en la Zona A a dos puntos de la clasificación con un partido menos. En caso de llevarse la victoria, ingresará a las plazas que otorgan un lugar en la siguiente instancia, pero si pierde, se complicará.







